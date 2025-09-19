Фильм об экспедиции по спасению морских животных

Клуб «Бумеранг» и компания «Синергетик» создали короткометражный документальный фильм об экспедиции 2025 года на остров Тюлений (Охотское море) для освобождения морских животных от пластика.

Экспедицию организовала сахалинская группа помощи морским животным «Друзья океана». 12 волонтёров из Москвы, Южно-Сахалинска, Санкт-Петербурга, Владивостока и Каменска-Уральского стали спасателями морских животных под руководством опытных экспертов. Операция продолжалась 9 дней и успешно завершилась освобождением от пластикового мусора 83 ушастых тюленей. Все освобожденные животные вернулись в природу без смертельных «ошейников».

В фильме участники экспедиции рассказывают о своей работе и делятся эмоциями, которые они испытывают, давая животным шанс на жизнь без пластиковых оков.

Это видео с оптимальной длительностью 6,5 минуты отлично подойдёт для показа учебным группам, отмечает председатель правления клуба «Бумеранг» Валентина Мезенцева.

– Радостно, что фокус у бизнеса также, как и у нас, направлен на решение проблемы загрязнения океана, – отмечает руководитель группы реагирования «Друзья океана» Вячеслав Козлов, – это очень здорово, что всё больше людей и компаний включаются в то, чтобы изменить сегодняшнюю ситуацию, и в конечном счёте сделать океан чище.

Сокращайте количество ненужного пластика в быту, разрезайте закольцованный мусор, формируйте экологичные привычки. Каждое действие имеет значение! Об этом еще раз напоминает Валентина Мезенцева.