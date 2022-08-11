Около 2000 рабочих мест создадут новые сахалинские проекты

На полях ВЭФ-2021 губернатор Валерий Лимаренко и члены правительства области подписали 21 соглашение почти на 105 млрд рублей. Реализация этих проектов позволит создать около 2000 новых рабочих мест.

Подписанные документы затрагивают сферы энергетики, транспорта, образования и медицины, информационных технологий, туризма, строительной индустрии.

Сторонами соглашений выступили такие крупнейшие компании, как Газпром, Сбер, ВЭБ.РФ , РЖД.

Проекты направлены на стратегическое развитие островного региона и решение вопросов, волнующих сахалинцев и курильчан.

Федеральные и региональные эксперты отметили сбалансированность сахалинской программы форума и её ориентированность на потребности жителей.

В рамках ВЭФ в прошлом году заключено соглашение о развитии онкологической службы в островном регионе и создании центра ядерной медицины. Значительное внимание получили проекты в области альтернативной энергетики. Так, в Углегорском районе планируется создать ветропарк мощностью 67,2 МВт. Другое соглашение коснулось обновления автобусного парка и реформы пассажирских перевозок в Южно-Сахалинске.

Уже реализовано соглашение с крупнейшим туроператором TUI Россия о зимней чартерной программе на острова.

Во время форума традиционно состоялось совещание по социально-экономическому развитию Дальневосточного федерального округа, которое провёл президент Владимир Путин. Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко высказал идею модернизации Корсаковского порта до крупного логистического хаба Северного морского транспортного коридора с увеличением грузооборота до 30 миллионов тонн к 2030 году. Президент одобрил инициативу и отметил, что крупный морской узел позволит вывести рыбный бизнес на новый уровень, сообщает пресс-служба регионального правительства.