Газета «Советский Сахалин» стала для инженера Михаила Родина кладезем информации об истории сахалинской авиации

Говорят, газета живет один день, но это заблуждение. На самом деле у нее нет срока давности. Ведь в ней, как в зеркале, отражена история десятилетий. Причем, что ценно, в повседневных подробностях! А при нынешних цифровых технологиях в это зеркало можно всматриваться не один век. Выходит, газетные архивы – это своего рода машина времени.

Гость редакции – инженер компании «Вымпелком» Михаил Родин из Южно-Сахалинска разделяет такое утверждение. Он увлекся просмотром и чтением «Советского Сахалина» в электронном формате. Знакомиться с историей издания, как и полагается, он начал с первых номеров, датированных 1925 годом. Выкраивая в свободном времени час для «путешествия во времени», Родин дошел уже до газетных выпусков 1936 года. Особое внимание он обращает на материалы об авиации и вот почему.

– Я не краевед, не историк, – говорит гость редакции. – Просто с детства мне нравится авиация. Если верить родителям, самолетами я стал летать… с трех недель. Родился в Сибири в 1975-м. Жизнь прожил на острове, были постоянные перелеты. Я никогда не хотел стать пилотом, но мне нравится созерцать все, что связано с небом и самолетами.

Михаил рассказал о знаковом для него событии. Одиннадцать лет назад «Сахалинские авиатрассы» проводили конкурс на лучшую авиафотографию. В предварительном туре Родин вошел в лидирующую десятку и получил приглашение на фотосъемку на территории аэропорта.

– Конкурс я не выиграл, но авиационная фотография меня «зацепила», – признается Михаил. – Теперь это как моя вторая работа. Сотрудничаю с пресс-службами аэропорта и компании «Аврора». Участвую в пресс-турах, запечатлеваю интересные события в нашей воздушной гавани.

В 2020 году в аэропорту решили создать музей островной авиации. Оказалось, что в историческом материале, которым располагало предприятие, много пробелов. И Родин вспомнил о «Советском Сахалине». Теперь, не спеша, за раз просматривает с десяток номеров оцифрованной газеты, составил табличку по годам и скачивает заинтересовавшие его материалы.

На вопрос, почему в своем поиске он вышел на «Советский Сахалин», Михаил ответил:

– Потому что он – кладезь информации по истории области. С газетой я знаком с 1980-х. Учился в школе поселка Ноглики, куда после окончания новосибирского вуза направили моих родителей-связистов. Я был активистом, председателем совета отряда, который носил имя моего деда – Героя Советского Союза Федора Ульяновича Галкина. В классе у меня была обязанность еженедельно проводить политинформации.

Наша семья выписывала несколько журналов и газет. В «Правде» были тексты сложные для понимания школьников. Так что к политинформациям я готовился по «Советскому Сахалину», где в колонках на первой полосе были подборки интересных новостей, рассказывающих о событиях в области, в СССР и мире. Выбирал для класса самые яркие факты, так что мои сообщения скучными не были. Читать газету по-взрослому, как папа, я начал лет в четырнадцать.

А еще Михаил рассказал, что в то время он болел за футбольную команду «Портовик» из Холмска. Она долгое время не участвовала в чемпионате СССР, а потом вновь включилась в спортивную борьбу.

– Мне очень хотелось знать, как «Портовик» сыграл ответственные матчи, – вспоминает гость редакции. – А узнать можно было только из «Советского Сахалина».

На север он приходил на второй или третий день после выпуска. Наша квартира была на первом этаже, а почтовые ящики висели на втором, и я бегал за газетой (она тогда выходила 5 раз в неделю), чтобы первым делом узнать счет матчей «Портовика».

Помню, на последней странице «Советского Сахалина» дважды в год публиковали расписание авиарейсов на материк. Эти вырезки у родителей были на видном месте. Собираясь в отпуск, они ориентировались на эту информацию.

Интересно, что же впечатлило Михаила Родина в нашей газете на заре ее молодости? Оказалось, что из номера за 29 сентября 1925 года он узнал, что уже тогда на самолете «Савойя-55» выполнялись единичные полеты. Относительно регулярными они стали после того, как 9 января 1930 года Михаил Водопьянов выполнил первый рейс Хабаровск – Оха.

«Советский Сахалин» сообщал также о перелетах по маршрутам Камчатка – Чукотка, Москва – мыс Шмидта, о воздушных происшествиях. В номерах за 1935 год Михаилу встретилась заметка о поиске самолета, летевшего в Александровск и потерпевшего аварию. Родин собирает и такие факты, полагая, что и они важны для воссоздания истории островной авиации.

В августе 1935-го газета посвятила Дню воздушного флота целую полосу с фотографиями летчиков, стихотворением «Марш авиаторов» и репортажем о том, как в Александровске горожане с интересом наблюдали за полетами планеров. Михаил Родин скопировал эту газетную страницу. Его архив пополнился также новостями о появлении в Лондоне радио­управляемых самолетов, отчетом сахалинских авиаторов о зимней навигации 1935 – 1936 года. Тогда было выполнено 99 авиа­рейсов, перевезено 275 человек и почти 3 тонны грузов. Заинтересовала инженера и заметка о том, что Аэрофлот начинает полеты из Южно-Сахалинска в Поронайск, стоимость авиа­билета 3 рубля… Оказывается, уже тогда на острове развивалась малая авиация.

– Мне нравится, что журналисты тех лет освещали широкий круг тем: сообщали о международной обстановке, партийных лидерах, писателях, ученых Советского Союза. Прочитываю и такие публикации. Запомнилась статья про Циолковского. В стране авиация только-только заявляла о себе, еще не было навигации (пилоты ориентировались по рекам и сопкам), а Циолковский уже предвосхищал межпланетные полеты, мысленно летел на Марс, выходил за пределы Солнечной системы…

– Что касается областных событий, то в «Советском Сахалине» освещались производственные достижения угольщиков, лесорубов, рыбаков, сплавщиков леса, – отмечает Михаил. – Но не замалчивались факты воровства, пьянства, дебошей, изготовления опиума. Встретилась заметка о том, что в Рыковском (ныне Тымовском) наркоманы на 17 га посеяли мак для получения опиума. Медики, как и сейчас, предупреждали население о надвигающейся эпидемии гриппа, давали рекомендации, как бороться с вирусом.

Сейчас невозможно такое представить, но в 1930-е через газету публично отрекались от отцов, а во время разводов – от жен и мужей. По номерам «Советского Сахалина» можно проследить островную жизнь, что называется, от парохода до парохода… К примеру, сообщалось, какого числа на остров придет судно «Дальний Восток». Далее появлялись сообщения, как его ударно, с опережением графика разгружают докеры. Из газеты люди узнавали, когда корма, продовольственные и непродовольственные товары поступали на склады, в универмаги и магазины… Погружаясь в события тех лет, глубже понимаю, как раньше жили люди.

Впереди у Михаила Родина немало поисковой работы, но она ему не в тягость.

– Я не увлекаюсь ни рыбалкой, ни баней, но читать газету в электронном варианте мне нравится. Как нравится делать и авиационные снимки. Я не профессиональный фотограф, снимаю, как чувствую и как вижу. Есть у меня дрон, помогающий в такой работе.

В профессиональном выборе Михаил пошел по стопам родителей-связистов, окончил тот же вуз в Новосибирске. Кстати, там же дипломы получили его сестра и два двоюродных брата.

– Сначала думал остаться в Сибири, – рассказал Родин. – Но в конце 1990-х молодому специалисту там невозможно было найти работу по профилю. А на острове появилась компания «Сахалин Телеком Мобайл», где мне предложили работу по профессии, по душе и в хорошем коллективе. Здесь тружусь уже 25 лет.

– Родители уехали в Новосибирск, мы их навещаем, – рассказывает Михаил. – Хочу сказать, все мы болеем Сахалином: есть у этой земли некий магнетизм…

Активно пополняется и коллекция авиационных снимков связиста. Они востребованы в календарях, путеводителе, различных изданиях. В 2019-м у Михаила появилась серия фотографий о прилете польских путешественников. В том же году почетный гражданин Южно-Сахалинска Мияниси Ютака, подаривший городскому парку замечательную аллею сакуры, отмечал день рождения. К нему из Японии на семи частных самолетах прилетало около 20 гостей. Михаил снимал в аэропорту их встречу и проводы.

Самолеты улетали по одному, среди них был и тот, на котором в 1992 году Мияниси-сан прилетел к нам с Хоккайдо. Именинник трогательно махал им вслед.

Одна из любимых фотографий Родина запечатлела на фоне закатного неба самолет-тяжеловес Ан-124 «Руслан». В 2020 году в грузовом отсеке он доставил из Италии на Сахалин два вертолета. Михаил снимал выгрузку винтокрылых машин для нефтяников северного Сахалина. В начале нынешнего года ожидается прибытие еще трех вертолетов для авиакомпании «Роснефтьавиа». Так что гость «Советского Сахалина» пребывает в ожидании этого события.

Людмила Степанец.

Фото Михаила РОДИНА.