Оксана Семенова переходит на работу в представительство Сахалинской области при Правительстве РФ

На работу в представительство Сахалинской области при правительстве РФ переходит Оксана Семенова. С июня 2019 года она возглавляла департамент информационной политики правительства области.

В новом статусе О. Семенова будет заниматься вопросами взаимодействия с федеральными средствами массовой информации и продвижением Сахалинской области в федеральном информационном пространстве. Необходимость усиления данной работы связана с реализацией регионом ряда масштабных проектов и инициатив, прежде всего в инвестиционной и экологической сфере, туризме, сообщает пресс-служба регионального правительства.

На должности директора департамента информационной политики Оксану Семенову сменит Наталья Девятайкина, ранее занимавшая должность ее заместителя.