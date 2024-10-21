В Историческом парке «Россия – моя история» состоялась презентация книги Елены Савельевой «Горячий август 1945»

Учёный секретарь музейно-мемориального комплекса «Победа» Елена Савельева посвятила издание людям, которые стали жертвами военных преступлений в августе 1945 года на Южном Сахалине. Тем, кто жил, трудился на износ и умер на сахалинской земле под чужим именем. Всем, чьи жизни прервал японский милитаризм. Основу издания составили документы, переданные год назад в фонды музейно-мемориального комплекса «Победа» управлением ФСБ России по Сахалинской области.

– Это издание – пилюля от беспамятства для того, чтобы мы не забывали то, что происходило много лет назад. На самом деле эта тема актуальна и сегодня потому, что, увы, фашизм – жив. Когда читаешь документы непосредственно об этих событиях, то начинаешь воспринимать всё совершенно по-другому, – рассказала Елена Савельева.

На страницах издания отражены протоколы следствий, которые проводили сотрудники НКВД и МВД через год после совершённых злодеяний японцев. А их было немало – поджоги, расстрелы мирных жителей, жестокие и массовые убийства, в том числе женщин и маленьких детей.

– Сидеть и разбирать документы – это одно, но надо положить факты на бумагу так, чтобы читалось и не забывалось. И Елена Ивановна так может. Я читала эти исторические документы самая первая, оставила все дела, потому что невозможно было оторваться, – говорит региональный министр культуры и архивного дела Нонна Лаврик.

От действий японских солдат, участников отрядов «Сейненбан», «Бойэтай» и «Кейбодан» бросает в дрожь. Они убивали, грабили, поджигали и издевались над мирным населением Южного Сахалина. Ужасно то, что японцы делали свои злодеяния буднично, между трапезами, после ужина, до обеда или завтрака, закапывая трупы рядом с посевами гороха возле своих же домов, где проживали.

Рассекречивание документов и передача их для дальнейшего использования в научной, исследовательской деятельности в музеи является продолжением большого просветительского проекта «Без срока давности». Его цель – сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения – жертв военных преступлений.