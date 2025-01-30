Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков примет участие в лыжном марафоне памяти И. П. Фархутдинова

XXVI сахалинский лыжный марафон памяти И. П. Фархутдинова состоится 8 марта в Южно-Сахалинске. Спортсмены смогут преодолеть 30 и 50 километров свободным и классическим стилем. О своём участии заявили лыжники из 51 субъекта России и 187 городов.

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам, амбассадор сахалинского лыжного марафона Александр Легков преодолеет дистанцию в 50 километров. Трасса для спортсмена знакома: он был в Южно-Сахалинске в прошлом году. Спортсмен не только принял участие в юбилейном событии, но и провёл мастер-класс для сахалинских спортсменов.

Александр Легков всегда с теплотой отзывается о сахалинском марафоне и его организации:

— Марафонов много по стране, но сахалинский не сравним ни с каким из них. Самое главное — классный рельеф. Когда перед тобой открываются такие красивые пейзажи, они помогают тебе бежать и прибавляют сил.

Сегодня спортивные объекты на Сахалине отвечают самым высоким стандартам и готовы принимать спортсменов для проведения международных стартов.

Старт марафона по традиции состоится в посёлке Лесное, а финиш — в городском парке имени Ю. А. Гагарина, где пройдёт церемония награждения.

Регистрация желающих принять участие в марафоне продолжится до 6 марта на сайте XXVI Сахалинского лыжного марафона. Известно, что в первый день мероприятия на старт выйдет 831 человек, а 9 марта — 211 спортсменов. В марафоне примут участие и самые маленькие лыжники, которым исполнилось три года. Также в этом году появилась дистанция 5 километров.

Помимо этого организаторы подготовят развлекательную программу для болельщиков и гостей парка, сообщает пресс-служба сахалинского марафона.