Олимпийский день в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске отметили XXXIII Всероссийский олимпийский день. В спортивном празднике приняли участие около 250 человек.

Для любителей спорта от 4 до 12 лет и старше на нижней площадке спортивно-туристического комплекса «Горный воздух» дети и подростки из Южно-Сахалинска и Холмска улучшали свои навыки на трюковых самокатах.

На нижней станции комплекса стартовала эстафета «Олимпийская миля». 11 команд по пять человек на протяжении подъема передавали друг другу эстафетную палочку. Каждый участник преодолевал по 300 – 350 метров в гору.

Первой к финишу пришла команда «Хищники», серебряными призерами стала команда из Холмска, третье место у команды «Адреналин».

Самым сложным испытанием стал подъем в гору по трассе «Армейка» длиною в 300 метров. В нем приняли участие 123 спортсмена.

Лучший результат среди женщин показала Юлия Завьялова, второе место у Дарьи Касима, «бронза» у Светланы Ветровой.

Первым к финишу среди мужчин пришел Семен Ковалев, «серебро» завоевал Юрий Лагун, тройку призеров замкнул Сергей Слесаренко.