Олимпийский миф. «Горный воздух» на Холме восходящего солнца

Не раз слышал от земляков, якобы Тоехара готовилась принять зимние Игры 1936 года.

Обычный аргумент: для Олимпиады японцы создали на горе комплекс с трамплинами и трассами скоростного спуска. Однако состязания тех лет, кроме лыж, уже включали бобслей, бег на коньках, фигурное катание и хоккей с шайбой. Сооружений мирового уровня для этих видов в административном центре Южного Сахалина не было. Но говорят, соревнования проводились бы совместно с Саппоро. Эту историю не только пересказывают. Ее подхватила пресса, а из газет непроверенная информация попала в научный сборник.

Еще как довод старожилы припоминают необычное здание на улице Сталина (ныне Коммунистический проспект) – его фасады украшали олимпийские кольца.

Местный краевед Н. Вишневский выяснил: самая популярная эмблема служила товарным знаком сети аптек (одна из них появилась в Тоехаре в 1937-м). Они открывались по всей Японии, когда ей предоставили право провести Игры 1940 года в Токио и зимние – в Саппоро. Но вскоре островная держава развязала военные действия против Китая. Война затянулась, и за два года до главных спортивных праздников империя отказалась их принять.

Несостоявшиеся Игры в Стране восходящего солнца именуют олимпиадами-призраками.

Эти факты из исследования Вишневского. Описал он даже спортивные сувениры. Их выпускали в 1930-е, когда Токио и Саппоро еще готовились к стартам. (До сих пор на южном Сахалине находят посуду тех лет с олимпийской символикой). Но в документальной работе Николая Васильевича нет сведений, что Тоехара подавала заявку и была претендентом на проведение Игр.

Не упоминается об этом и в книге «Притягательный снег», изданной в 1938-м в Токио. Хотя автор (уроженец Карафуто) рассказывает о своем крае: о лыжных видах спорта и базах, маршрутах по заснеженным горам.

Но чтобы развеять миф, достаточно и отечественных изданий, например, справочника «Все об Олимпийских играх». Островная держава дебютировала на престижных соревнованиях 1912 года в Стокгольме, а на зимних – спустя 16 лет в швейцарском Санкт-Морице. В книге указаны и претенденты на проведение Игр. Из японских городов лишь Саппоро до Второй мировой пожелал принять Белую Олимпиаду.

Сергей Федорчук.

(Продолжение следует).

По теме:

10 июля 2023 – Между небом и землей. «Горный воздух» на Холме восходящего солнца

17 июля 2023 – Следы культа. «Горный воздух» на Холме восходящего солнца

24 июля 2023 – Трагедия лесов. «Горный воздух» на Холме восходящего солнца

31 июля 2023 – Горнолыжная база. «Горный воздух» на Холме восходящего солнца

7 августа 2023 – Место для созерцания. «Горный воздух» на Холме восходящего солнца