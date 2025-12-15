Оливье на Новый год. В какую сумму обойдется приготовление этого блюда

Когда-то салат оливье был очень сложным и дорогим. Но за 165 лет его существования в рецепт постоянно вносились какие-то поправки – в сторону упрощения, адаптации к реалиям жизни.

И сегодня оливье состоит из небольшого числа ингредиентов, доступных всем. Его можно заказать и в ресторане, и купить в отделе салатов в супермаркете. Но дома оливье готовят не очень часто – он всё же требует времени.

Однако Новый год – особенный праздник. Ещё в советские годы сложилось меню новогоднего стола, в которое обязательно входят селёдка под шубой, винегрет, холодец и, конечно же, мясной салат – как по-простецки называют оливье наши люди.

Рецепт салата упростился, но не сказать, что обходится он дёшево даже в домашних условиях. На его стоимости отражается, конечно же, рост цен. А как уже успели заметить соотечественники, уходящий год принёс немало сюрпризов по этой части.

Взять хотя бы стоимость ингредиентов для оливье. Варёная колбаса – основная составляющая салата – стоит в Южно-Сахалинске даже в социальных магазинах больше тысячи рублей. Посчитайте сами: цена батончика «Докторской» фирмы «Ратимир» весом в 470 г – 521 руб. В супермаркете «Первый» – это уже 594 руб. Правда, в «Столичном» эту же колбасу перед Новым годом уценили с 575 руб. до 431.

Самая дешёвая баночка зелёного горошка «Фрау Марта», в которой чисто горох составляет всего 186 г, стоит 74 руб. – по новогодней акции в одном из супермаркетов. Она же в «Верном» – 82 руб., в супермаркете «Реми» – 119 руб.

Сахалинское отборное яйцо выросло в цене до 188 руб. за десяток. На рынках привозное стоит дешевле, но своё надёжнее. В супермаркетах продаются упаковки с элитным яйцом стоимостью от 400 до 500 руб. Чем кормят этих особенных кур, несущих золотые яйца, – непонятно.

Маринованные огурчики нынче тоже недёшевы. 700-граммовая баночка в разных магазинах стоит от 126 до 300 руб. Дешевле всего китайские.

Овощи дешевле в «Тепличном». Они же продаются и на рынках, и в супермаркетах. Наценки разные. В «Столичном», например, упаковка картофеля весом в 2,5 кг стоит 250 руб., тогда как в самом «Тепличном» – 170 руб.

Посчитаем, во что обойдётся один килограмм оливье, приготовленного дома из самых дешёвых ингредиентов, найденных в торговой сети Южно-Сахалинска.

В рецепт входят: 200 г варёной колбасы, 200 г варёного же картофеля, 100 г отварной моркови, 150 г маринованных огурцов, 2 яйца, 100 г зелёного горошка, небольшая луковица, майонез, соль, перец.

По моим подсчётам, получается около 500 руб. В это же время в супермаркетах килограмм оливье стоит 800 – 950 руб.

Домашний однозначно обойдётся дешевле. И дольше простоит в холодильнике, если его не заправлять сразу. Наши хозяйки, естественно, приготовят больше килограмма салата, чтобы его хватило хотя бы на два дня.

Рецепт с варёной колбасой классический. Но в каждом доме продукты варьируются. Я, например, люблю оливье с отварной курицей. Кто-то кладёт в салат копчёную курочку, говяжий язык. Улучшит вкус салата кисло-сладкое яблочко. Знаю тех, кто использует свежие огурцы и оливки.

Большое значение имеет заправка. Гольный майонез – это грубовато. Можно смешать его со сметаной и разбавить чайной ложечкой горчицы. Домашние повара дерзают и выигрывают!

Оливье можно просто положить в красивый салатник, а можно сделать из него закусочные шарики, обваляв их в натёртом желтке или сыре.

Если же повторить рецепт Люсьена Оливье, то потребуется мясо отварных рябчиков, раковые шейки или омары, говяжий язык, чёрная икра, каперсы, перепелиные яйца и др.

Мне не удалось найти на южно-сахалинских рынках и в супермаркетах ни рябчиков, ни раковых шеек или омаров. Однако, говяжий язык, перепелиные яйца, икра и каперсы на рынке сахалинском присутствуют.

Говяжий язык, правда, продаётся только в мясных отделах рынков. Стоит 1100 – 1200 руб., перепелиные яйца обойдутся примерно в 15 руб. за штуку.

Так что присматриваемся к предлагаемому ассортименту, прибрасываем новогоднее меню.

Всего доброго всем!

Наталья КОТЛЯРЕВСКАЯ.