«Омолодили» до усыхания

Тополя – это легкие города. Они в десять раз больше очищают воздух от вредных примесей, чем другие деревья, даже ель. Но у нас к ним какая-то нелюбовь. Они часто попадают под плановые обрезки, где их (даже здоровых и молодых) безжалостно стригут, превращая в живые столбы. А наш муниципалитет не реагирует.

Я обратился к новому мэру Александровск-Сахалинского городского округа Владлену Антонюку с вопросом: в курсе ли он, что в черте города уничтожено около 200 тополей, которым расти и расти? И получил ответ вот такого содержания:

«При проведении работ по содержанию зеленых насаждений произведена омолаживающая обрезка ряда тополей методом топпинга.

Она подразумевает отпиливание верхней части кроны дерева на уровне 3 – 10 метров от уровня земли. Однако вследствие суровых климатических условий, обусловленных муссонным климатом, в том числе высокой влажности и частых туманов, с течением времени ряд тополей, подвергнутых омолаживающей обрезке, подверглись физиологическому усыханию. На нынешнее лето запланировано обследование объектов озеленения, оценка их состояния, в том числе «обрезанных» тополей, и будет принято решение об их спиливании».

Вот так легко и непринужденно сказано о случившемся. Но не надо тень на плетень наводить, сваливая все на климат. Он у нас всегда был умеренно муссонный, но тополя росли и радовали пышной зеленой кроной. Во всем виноваты те, кто изуродовал красавцы-тополя. Даже местные вороны боятся на них садиться.

Я нигде больше не видел в действии этот метод «любителей (читай – губителей) природы», а нашу администрацию он впечатлил. Между тем, специалисты утверждают, что даже если после чудовищной обрезки деревья выживут, то уже не дадут полноценной кроны. Вторичные кроны из волчковых побегов будут слабыми и через несколько лет отвалятся, а стволы сгниют.

Как оказалось, моду на столь радикальную стрижку деревьев придумали в США и стали насаждать по миру. Но после массовых протестов экологов и в самих Штатах, и во многих странах Европы этот метод запретили.

Американские защитники природы считают также, что вид изуродованного дерева оскорбителен для многих людей. Оно теряет свой естественный вид и превращается в инвалида с ампутированными конечностями… «Уничтожать за час дерево, набиравшее силу и красоту десятилетиями, могут только жестокие люди», – заявляют экологи.

Кстати, теперь в США инициаторы подобной экзекуции обязаны доказывать целесообразность подобной обрезки не только городским инспекторам по озеленению, но и всем жителям ближайших зданий и жилых домов. Причем за несколько дней до намеченной стрижки. Если для нее нет оснований, разрешения никто не получит, а за самовольную обрезку в США налагается штраф в несколько тысяч долларов.

Быть может, здоровая реакция мировой общественности образумит наших местных подражателей американской моде?

Василий Логвинов, г. Александровск-Са­ха­линс­кий.