Омывающие острова моря в этом году освободились от 38 ржавеющих судов

Работы велись у берегов Северо-Курильского, Корсаковского, Невельского и Холмского районов. Как сообщили в областном министерстве транспорта и дорожного хозяйства, в предыдущие два года из островной акватории убрали 34 затонувших судна. В пересчете на вес это будет более 3 тыс. тонн металлолома. Вырученные от его переработки средства были перечислены в областной бюджет.

У нас на островах утилизацию затонувшего транспорта вели опережающими темпами, такое поручение давал глава региона. Специалисты регионального минтранса подчеркнули, что работы осложнялись особенностями островной логистики, неблагоприятными гидрометеорологическими условиями. К ним добавлялась нехватка местных организаций с обученным персоналом и специализированной техникой. Однако итоги вполне приличные – за три года работ (начались они с 2022 года как составная часть федерального проекта «Генеральная уборка») удалено в общей сложности 72 «утопленника», очищено около 50 тыс. кв. метров акватории.

Проект позволил решить многолетнюю проблему загрязнения морской среды, улучшить экологическую ситуацию, повысить туристическую привлекательность островов. Мероприятия по очистке акватории Сахалинской области от затонувшего имущества будут продолжены и в последующие годы, рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства нашего региона Максим Жоголев.

Владимир ПАВЛОВ.