Он дарит песни Сахалину. И выбирает для них все новые концертные площадки

Настоящим музыкальным событием для островитян стало участие в проекте «Воспетые острова» широко известного композитора и автора-исполнителя песен, нашего земляка Игоря Слуцкого. В областном центре гость дал сольный концерт в кинотеатре «Октябрь». А затем принял участие в гала-концерте авторов песен о наших островах проекта «Воспетые острова» в парке культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина.

Телефонный звонок журналиста «Советского Сахалина» застал композитора на Кунашире. Сюда Игорь Слуцкий прилетел не один. В нынешнем гастрольном турне автора популярных песен и инструментальной музыки участвуют еще несколько артистов: одна из самых ярких певиц российской эстрады, многократный лауреат премии «Шансон года» Рада Рай и не менее любимая в России исполнительница, тоже лауреат премии «Шансон года-2021» Алёна Петровская. В творческую группу вошли также композитор и исполнитель из Южно-Сахалинска Сергей Лукьяненко, автор песен Владимир Цветков из Владивостока и, конечно, музыканты – Алексей Конкин и Олег Ураков.

Для Алёны Петровской Игорь Слуцкий написал уже 15 песен. Сейчас готовится к выпуску очередной музыкальный альбом этой артистки. В него войдут песни на стихи нескольких поэтов, в том числе и уважаемого мэтра Михаила Танича. Примечательно, что новый альбом выйдет в день рождения поэта-песенника — 15 сентября.

С Радой Рай Игоря Слуцкого связывает многолетняя творческая дружба. Сейчас в работе у композитора новая песня на стихи одного из друзей — поэта Петра Кузнецова.

Талант – не просто подарок Творца, это прежде всего работа. Совсем не просто облечь стихотворные строчки в мелодию и подружить их с музыкальным ритмом. Хорошая песня всегда со своим характером, чувством и настроением. Творчество требует времени, а его порой не хватает. Особенно сейчас, когда график поездки уплотнен до предела.

— В начале сентября на Сахалин прилетает оператор, будем снимать музыкальный клип на мою новую песню «Судьба – дорога непростая» с участием Ал¸ны Петровской и Рады Рай, — говорит Игорь Слуцкий. — Натурную съемку проведем в окрестностях Взморья, там очень красивые виды, и вообще наша сахалинская природа уникальна и прекрасна.

Нынешняя творческая поездка композитора в родные края не первая. Но на этот раз запланировано большое турне по островному региону, около 20 концертов.

— Сразу после выступления в Южно-Сахалинске нас встречали в Макарове. Там праздновали День города, и на открытой площадке состоялся большой концерт, — рассказывает композитор. – Вчера дали концерт на Кунашире, впереди Шикотан. Кстати, этим островам посвящена моя новая песня «Кунашир, Итуруп, Шикотан» (ее премьера состоялась в проекте «Воспетые острова». – Прим. И. К.). На Итурупе мы тоже будем выступать, но позже — 17 сентября.

Нынешний сентябрь для Игоря Слуцкого — время встреч, выступлений и дорог. После съемок клипа артисты полетят в Приморье: там состоятся встречи с приморскими зрителями. А потом снова Сахалин.

Запланированы еще 16 концертов на острове – в Охе, Ногликах, Поронайске, Александровске-Сахалинском, Холмске, Долинске, Углегорске…

— Мне очень нравится выступать перед земляками. Сахалинцы – отличная публика! Многие знают меня и мои песни. Кто-то, может, просто слышал, что живет в Москве такой человек, который пишет песни о Сахалине, о нашей малой родине, — говорит Игорь Слуцкий. — Впечатления от островной столицы у меня самые лучшие, красивый, уютный город. Очень интересный и значимый в жизни области проект «Воспетые острова», который ведет уважаемая мною газета «Советский Сахалин». Кстати, я помню ее с детства, ее выписывали мои родители, когда мы жили в Александровске-Сахалинском. Хорошо, что местная власть заботится о культурной жизни горожан и всячески поддерживает творчески одаренных людей. Это просто замечательно!

Игорь КАЛИНИН.