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Они работали на благо России и нашего региона

Уважаемые сахалинцы и курильчане серебряного возраста!

1 октября по доброй традиции мы отмечаем Международный день пожилых людей и поздравляем вас с этим добрым праздником.

За вашими плечами – борьба за свободу и независимость нашей страны во время Великой Отечественной войны, годы трудовых подвигов и свершений. Своими руками вы заложили основу нынешнего благополучия региона. И при этом сохранили энергию, неисчерпаемый запас любви к людям, чтобы и сегодня дарить своё внимание детям и внукам, участвовать в общественной жизни Сахалинской области, делиться с нами знаниями и опытом, подавать пример стойкости и любви к Родине.

Забота о вас была и остаётся приоритетом для региональных властей. Важно, чтобы вы могли жить долго, активно и интересно. Поэтому мы совершенствуем систему медицинского и социального обслуживания пожилых людей, создаём условия для занятий физкультурой и творчеством.

Благодарю вас за всё, что вы сделали на благо России, нашей островной земли! Пусть каждый день рядом с вами будут близкие люди! Желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия!

С праздником, дорогие земляки!

В. И. Лимаренко, губернатор Сахалинской области.

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