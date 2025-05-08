Они сражались за Родину. Сотрудники «Советского Сахалина» героически воевали на фронтах Великой Отечественной и самоотверженно трудились в тылу, приближая победу

В годы Великой Отечественной войны «Советский Сахалин» походил на сотни других изданий той поры. Мужчины ушли защищать Родину, в редакции работали в основном женщины.

Газета сообщала о положении на фронте, рассказывала об ударном труде сахалинцев в тылу во имя победы, выступала агитатором, пропагандистом и коллективным организатором населения.

В 1942 – 1943 годах редакция организовала сбор средств на постройку эскадрильи боевых самолётов «Советский Сахалин». Было собрано свыше 3 млн рублей.

Увы, но радость победы довелось ощутить не всем: работники редакции Василий Пронин, Степан Лукьянов, Николай Назаров сложили головы на полях Великой Отечественной.

В военное время газетой руководили два ответственных редактора – Александр Фёдорович Окулов (с 1940-го по 1944-й) и Александр Львович Аверичев (с 1944-го по 1958-й).

После редакторства Александр Окулов избирался вторым секретарём Сахалинского обкома и Хабаровского крайкома ВКП(б). В послевоенное время посвятил себя научной и педагогической деятельности. Автор ряда книг по философии и атеизму. Доктор философских наук, профессор. Заслуженный деятель науки РСФСР.

Награждён орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта», медалями «За трудовую доблесть», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «За победу над Японией».

Александр Аверичев руководил газетой с перерывом на учёбу около 14 лет. Известный советский и российский журналист, доктор экономических наук Отто Лацис, работавший в «Советском Сахалине» с 1956-го до 1960 года, незадолго до смерти вспоминал: «Я работал со многими редакторами, но лучше Александра Львовича Аверичева не было никого».

Александр Аверичев, его заместитель Тимофей Андреев и ещё 14 сотрудников «Советского Сахалина» были награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».

В 1958 году Александра Аверичева на посту редактора сменил Василий Ильич Парамошкин. Он возглавлял газету 18 лет. Многие сахалинские журналисты проходили стажировку под его началом. В том числе те, кто и сегодня работает в редакции газеты.

В Великую Отечественную Василий Парамошкин работал в ряде дивизионных газет. После войны, до назначения на Сахалин, редактировал районную, затем городскую газету в Сызрани. Заслуженный работник культуры РСФСР.

Награждён орденами Отечественной войны II степени, Трудового Красного Знамени, двумя орденами «Знак Почёта», медалями.

После войны в редакции в разные годы работали фронтовики, дети войны, труженики тыла. Их никак не выделяли: тогда все хлебнули горюшка, привилегий для орденоносцев и медалистов не было. Да и не кичились бывшие солдаты своими наградами. В «Советском Сахалине», например, в 1950-е годы в здании на ул. Ленина (теперь на этом месте мэрия Южно-Сахалинска) работал скромный истопник. И только случайно позже узнали, что он Герой Советского Союза. К сожалению, установить его фамилию пока не удалось. Но есть надежда на материалы архива.

Участников войны, а затем и тружеников тыла стали выделять, чествовать, награждать при генеральном секретаре ЦК КПСС Л. И. Брежневе. Тогда была смена поколений, ряды фронтовиков редели. Для них вводили льготы.

Одним из первых фронтовиков, пришедших работать в «Советский Сахалин», был Николай Петрович Петроченков. Шёл 1947 год, редакция только-только переехала из Александровска в Южно-Сахалинск.

В войну он служил старшим механиком по электроспецоборудованию 622-го штурмового авиаполка, воинское звание – старшина технической службы. Прошёл с полком весь путь до Победы.

Проработал в редакции «Советского Сахалина» 31 год с октября 1947-го. Собственный корреспондент по Макаровскому району (избирался членом Макаровского райкома КПСС), специальный корреспондент, заведовал отделами культуры и быта, литературы и искусства, советского строительства, отделом сатиры. Блестящий очеркист, фельетонист, автор нашумевших корреспонденций. Неоднократный лауреат областной журналистской премии им. А. П. Чехова. Заслуженный работник культуры РСФСР. Персональный пенсионер республиканского значения.

Награждён орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», многими юбилейными медалями.

В 1947-м пришёл в газету другой ветеран – Григорий Петрович Соколов – и проработал до 1965 года. До войны он трудился фотографом спортивного общества «Динамо» г. Александровска, в сентябре 1941-го был призван в РККА. Определили его фотографом политотдела 79-й стрелковой дивизии. Это соединение было одним из основных в Южно-Сахалинской наступательной операции. Старший сержант во время боевых действий на острове был в передовых частях и запечатлевал на плёнку атаки, будни бойцов и командиров, сдачу японцев в плен.

По его снимкам можно проследить целую эпоху в развитии островов.

Награждён благодарностью Сталина, орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией», «За доблестный труд».

Ольга Лаврентьевна Игошина с июня по октябрь 1942 года работала сандружинницей на санитарно-транспортном судне № 40. Тогда ей было 15 лет. С января 1943-го по июнь 1945-го – сандружинница военно-санитарного поезда № 60.

После окончания филфака МГУ в 1954 году приехала на работу в «Советский Сахалин» и трудилась до 1995-го: корреспондент, стар­ший корреспондент отдела писем и рабселькоров. Заслуженный работник культуры РСФСР.

Награждена медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».

Нина Павловна Титова с мая 1939-го по декабрь 1942-го работала на оборонных заводах в Туле и Юрюзани. Окончив партийную школу пропагандистов, редактировала холмскую газету «Сталинец». С 1955 по 1977 год работала заместителем редактора газеты «Советский Сахалин». Заслуженный работник культуры РСФСР.

Иван Степанович Фролов с 1942-го по 1945-й находился в действующих частях Красной Армии. Участвовал в освобождении Севастополя. Лейтенант.

С 1958 года в «Советском Сахалине» – заместитель ответственного секретаря, зав. отделом партийной жизни, с марта 1963-го – заместитель редактора.

Награждён орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».

Ациб Александрович Эйсуль попал в действующую армию в феврале 1943-го. Демобилизовался в июне 1950-го. Воинское звание – старший сержант.

Работал в редакции «Советского Сахалина» 20 лет с октября 1960 года корреспондентом, и. о. завотделом информации, в последние годы перед пенсией – выпускающим.

Награждён медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» и несколькими юбилейными.

Иван Иванович Горбунов воевал с осени 1941 года – пулемётчик на Волховском фронте. Капитан. После ранений переведён в политотдел 8-й армии, в газету «Ленинский путь». Как фронтовой корреспондент находился вместе с бойцами, державшими дорогу жизни к Ленинграду. Описывал тактические действия подразделений Красной Армии, предлагал, как бить врага ещё эффективнее.

В 1948 году Иван Горбунов работал ответственным секретарём редакции газеты «Советский Сахалин». Затем руководил рядом районных газет нашей области.

Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За взятие Кёнигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».

Георгий Николаевич Симонов с апреля 1943 года воевал на 3-м Белорусском фронте, в августе 1945-го – на 2-м Дальневосточном фронте, в Маньчжурии. Санитар, автоматчик, зав. секретным делопроизводством. Воинское звание – старшина.

После демобилизации в 1952-м год работал в газете Дальневосточного военного округа «Тревога». С 1967-го по 1981-й – заместитель ответственного секретаря редакции газеты «Советский Сахалин».

Награждён медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «За победу над Японией».

Яков Юрьевич Котляревский в 1943-м окончил военно-морскую спецшколу, в 1944-м – Владивостокский морской техникум. Радист. Ходил на пароходе «В. Чкалов» в Портленд и Ванкувер за военными грузами.

С 1969-го по 1978-й работал в редакции газеты «Советский Сахалин» в должности заместителя ответственного секретаря, вёл сатирический раздел «Краб».

Награждён медалью «За победу над Японией».

Константин Александрович Грозин окончил спецшколу Центрального штаба партизанского движения, в 1944 – 1947 гг. был радиооператором-шифровальщиком отдела радиосвязи управления по борьбе с бандитизмом НКВД Белорусской ССР.

Работал в редакции «Советского Сахалина» с перерывами в 1960 – 1980-е годы свыше 25 лет: специальный корреспондент, завотделом пропаганды, завотделом промышленности и транспорта, ответственный секретарь, заместитель редактора. Более 20 лет был членом редакционной коллегии.

Заслуженный работник культуры РСФСР.

Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «За отличие в охране Государственной границы СССР», «За трудовое отличие», Почётной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР. «Отличник печати».

Николай Васильевич Сухоруков с декабря 1943 года по март 1950-го служил в Красной (затем Советской) Армии. Воинская специальность – снайпер. Звание – рядовой. В августе 1945 года участвовал в вой­не с Японией на территории Маньчжурии.

Работал в редакции «Советского Сахалина» с 1973 по 1987 год художником-ретушёром.

Награждён медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией», несколькими юбилейными медалями и знаками.

Владимир Александрович Рябчиков пришёл работать в редакцию в 1957 году собственным корреспондентом по Углегорскому и Лесогорскому районам, затем заведовал отделами сельского хозяйства и партийной жизни.

Заслуженный работник культуры РСФСР. Награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» – в 1943 – 1945 годах преподавал историю в Сахалинском педагогическом училище в Александровске.

Лисовский Лев Ричардович служил на Тихоокеанском флоте с 1944 по 1950 год. Радиометрист, начальник радиотехнической станции корабля. Старшина 1-й статьи.

Работал в редакции газеты «Советский Сахалин» с перерывами с 1954 по 1982 год: собственный корреспондент, заведовал отделами писем и рабселькоров, пропаганды, сельского хозяйства.

Награждён медалью «За победу над Японией». Заслуженный работник культуры РСФСР.

Сведения о коллегах-фронтовиках и тружениках тыла собрал Вячеслав ЖЕРДЕВ.