Они верили, и Победа пришла. 80 лет назад была прорвана блокада Ленинграда

Несмотря на то, что город оставался осажденным еще год, с прорывом блокады значительно улучшилась обстановка на всем Ленинградском фронте.

Из 2,9 миллиона человек, проживавших в Ленинграде в сентябре 1941 года, на момент прорыва блокады в городе оставалось около 800 тысяч человек.

Блокада Ленинграда, по разным оценкам, унесла жизни от 600 тысяч до 1,5 миллиона жителей города. При этом от фашистских бомбежек погибли лишь 3% людей, остальные 97% – от голода: ежедневно от истощения умирали около 4 тысяч человек.

Страшная статистика, но город сдан не был. Люди держались и верили в Победу. Это пример мужества, несломленной воли для всех последующих поколений.

Среди выживших в эти страшные дни была наша коллега – бывший директор издательства «Советский Сахалин» Валентина Николаевна Прощенко.