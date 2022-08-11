Они воплощают мечты в жизнь. В воскресенье представители самой мирной профессии отметят свой профессиональный праздник — День строителя

Сахалин строит много, качественно и быстро. Что ни год, то открываются все новые школы, больницы, спортивные сооружения, объекты инфраструктуры. Сахалинская столица растет и хорошеет на глазах.

В приоритете — строительство для сахалинцев современного комфортного жилья. Ежегодно на острове сдают в эксплуатацию до 500 тысяч кв. метров жилой площади. На каждого островитянина приходится более одного построенного «квадрата»! Это очень высокий показатель.

Только в 2021 году новоселье отпраздновали около 4 тысяч сахалинцев. В текущем же году ключи от новых квартир получат еще 5 тысяч островитян. И жилищное строительство на этом не остановится. В ближайшие несколько лет новые квартиры получат еще 30 тысяч человек. В число новоселов войдут и участники адресной программы по переселению из аварийного жилья.

Активнее всего строительная отрасль развивается в Южно-Сахалинске. Областной центр входит в тройку лидеров домостроения в рейтинге 100 крупнейших городов России. Здесь работают более 8,5 тысячи специалистов. Ими построены десятки жилых домов, учреждений образования и здравоохранения, спортивных объектов, зон отдыха.

Впервые за много лет в областном центре началось крупнопанельное строительство. Буквально за несколько месяцев в Луговом возведена новая пятиэтажка, сейчас там завершаются отделочные работы. Несколько таких домов построят и в Дальнем.

Впрочем, будущее областной столицы отнюдь не в точечной застройке. В Южно-Сахалинске планируется открыть два новых микрорайона: Уюн и Северный городок. Всего здесь будет построено почти 20 тысяч квартир.

В ближайшей же перспективе — сдача в эксплуатацию нового здания аэровокзала, легкоатлетического манежа, двух лечебных корпусов. А также первой очереди агропромышленного парка, в который войдут офисные и торговые помещения, оптово-распределительный центр.

Всем нам хочется, чтобы наши города были красивыми и современными. Хорошо, что есть люди, которые воплощают мечты в жизнь.

Редакция «Советского Сахалина» поздравляет строителей с профессиональным праздником, желает отличной работы и новых сданных объектов.

Владимир БОЛОТОВ.