Онлайн мошенникам стало труднее обманывать сахалинцев

Но они ищут креативные способы выманить деньги.

Полиция давно изучила способы и подходы, которыми действуют обманщики в киберпространстве. Со службами безопасности банков налажен обмен информацией – о подозрительном снятии большой суммы сообщается силовикам. Они тут же приезжают в банк и нередко у терминала останавливают людей, решивших перевести деньги на «безопасный счёт». Но бывает и так, что потенциальные жертвы от полиции отмахиваются и добровольно расстаются со своими накоплениями.

Печальная история расставания

Вот один такой парадоксальный случай, о котором рассказал заместитель начальника управления уголовного розыска регионального УМВД Андрей Ким.

Буквально в конце февраля его подчинённые получили сообщение из банка – пожилая южносахалинка собирается снять крупную сумму. Несмотря на то, что теряет проценты и другие выгоды. Правоохранители быстро выяснили, что у пенсионерки несколько счетов в разных банках, самый крупный из них – на 6 млн рублей. И наверняка её обрабатывают мошенники. Оперативники приехали в банк, объяснили ей, какая опасность может грозить, и посоветовали повременить со снятием денег. Она вроде послушалась и ушла. А буквально через неделю пришла в другой банк с той же целью. На неё также обратила внимание служба безопасности, сигнализировала в полицию. На всякий случай заблокировали ей возможность снять наличность, попросили подождать силовиков. И тут началось странное – жительница областного центра не стала их ждать, просто развернулась и ушла.

– К ней приходили домой, но дверь была закрыта. Бабушка или уехала, или не открывала. Соседи ничего пояснить не смогли, потому что с ними она не общается. Чуть позже выяснилось, что всё-таки она сняла все деньги со своего самого крупного счёта и перевела их. О причинах несложно догадаться – по телефону её убедили «сотрудники правоохранительных органов»: деньги на своих счетах надо обезопасить, перевести на безопасный счёт, потому что её сбережения использовались без её ведома для финансирования ВСУ, – рассказал Андрей Ким. – Мошенники всегда напирают на то, что не стоит верить банковским служащим и полиции, которые начинают разговоры об обмане: они, мол, специально вас отговаривают, чтобы потом попользоваться вашими сбережениями. И к сожалению, такие методы иногда дают свои плоды. Злоумышленники неплохо освоили способы социальной инженерии.

А что с этой пенсионеркой? Сейчас полиция продолжает проверять все сделанные ею переводы, чтобы выйти на след получателей. Другое дело, что процесс этот не быстрый. В отличие от транзакции денег с терминала или через приложение…

Схваченные за руку

Но есть примеры более позитивные. Не так давно мошенники получили, образно говоря, дырку от бублика, хотя крупная сумма была почти у них на счету. Отвести потенциальную жертву от необдуманного шага удалось благодаря налаженным контактам полиции со службой безопасности одного из банков.

Жительница областного центра в возрасте 70+ была наслышана о мошенниках, о телефонных «право­охранителях», не отвечала на звонки с незнакомых номеров. Но попалась на другую удочку – ей позвонили, и на экране высветилось: «Галина Сергеевна», имя её давней знакомой. Женщина не заподозрила, что злоумышленники применили технологию подмены номеров – спуфинг. На том конце провода известили, что на общем собрании жильцов проголосовали за замену дверей в подъезде. Для получения домофонного ключа пришёл код из смс… А в конце разговора на экране неожиданно появилось уведомление: «Вы общались с мошенниками! Срочно перезвоните по указанному номеру для защиты данных». Южносахалинка испугалась, перезвонила, и началась вторая часть «спектакля». Пожилую женщину в течение двух дней психологически обрабатывали люди, представлявшиеся силовиками, сотрудниками Росфинмониторинга и пр. Они убеждали снять деньги и перевести их на безопасный счёт – это, оказывается, единственный способ для неё спасти накопления и не попасть в переплёт. В итоге жительница областного центра сняла в банке 175 тыс. рублей. Она уже стояла у терминала и собиралась отправить деньги, когда её буквально за руку остановили сотрудники уголовного розыска. Вместе с женщиной они проехали в отдел полиции, разложили ей всю схему мошенников. Тогда она поняла всю опасность, которая над ней нависла, и долго благодарила правоохранителей за то, что они оказались рядом в нужный момент.

Похожий эпизод был недавно в Охе. Полицейские получили информацию, что у пожилой пары собираются выманить деньги. Якобы сотрудники ФСБ проводят операцию по предотвращению мошеннических действий в их отношении, требуется снять имеющуюся наличность и передать инкассатору, а он переведёт её на безопасный счёт… Оперативники установили курьера – 18-летнюю особу, прилетевшую из Хабаровска. Во время передачи пакета с деньгами с суммой в несколько миллионов рублей её и взяли. Выяснилось, что такую подработку ей, уроженке Приморья, предложили в мессенджере – слетать в Оху, доставить деньги в Хабаровск другому посреднику.

Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ. Посыльная аферистов вместо Хабаровска отправилась под стражу.

Когда настигает Кодекс

Подобный исход для 18-летней мошенницы недавно вряд ли был бы возможен, объясняют силовики – как правило, курьеры выходили сухими из воды, ссылаясь на неведение о преступном умысле посредников. Теперь же благодаря изменениям в некоторых статьях Уголовного кодекса придётся отвечать перед законом.

Такие подвижки позволяют постепенно выбивать почву из-под ног мошенников, объясняет Андрей Ким. Ведь кол-центры, мозг всей этой гидры, находятся, как правило, за рубежом. Сидящие в них «звонари» ведут разговоры от имени силовиков, работников Центробанка и пр. Звонки проходят как идущие с территории России благодаря телекоммуникационным хабам – арендованным на российской территории квартирам с сим-боксами и российским оборудованием. Организовывают эту составляющую мошеннической схемы «технари», естественно, за определённую плату. Российские сим-карты предоставляют их владельцы, дроперы. Находят их дроповоды. Все имеют с этого деньги.

Курьеры – самое нижнее звено этой цепочки. Образно говоря, ноги, которые приводятся в движение из мозгового центра. Когда действия дроповодов, дроперов и курьеров подпадают под Уголовный кодекс, становится невыгодным участвовать в этой преступной схеме. От ответственности уже не убежишь. Поэтому «мозг» не найдёт «ног», которые будут выполнять его команды.

Слабым местом до последнего времени были интернет-сервисы, позволяющие находить практически все персональные данные, вплоть до госномера личного автомобиля. Действовали они вполне легально. Мошенникам не составляло большого труда завладеть персональными данными и взять, например, он-лайн кредит. А ответственности за организацию подобных сервисов не было никакой.

Поэтому в Уголовный кодекс ввели отдельную статью за сбор, систематизацию и предоставление персональных данных в интернете.

Силовики наработали взаимодействие между регионами. Благодаря этому удаётся брать курьеров, прибывающих с материка, – случай в Охе достаточно показательный. В прошлом году одного такого посыльного с Сахалина задержали аж в Ярославле – наши оперативники отследили его, сообщили время его прибытия коллегам, и они взяли курьера с поличным.

Существенную помощь оказывают камеры видеонаблюдения, которые фиксируют моменты передачи денег.

Понятно, что пока действуют кол-центры за рубежом, мошенничество с использованием высоких технологий не исчезнет. Вернуть назад отданные аферистам деньги непросто – их переводят на свои счета по закрученной цепочке. Но цифровой след всё равно остаётся. Нарабатывается база данных о кибермошенниках. Когда ситуация изменится, можно будет достать их через Интерпол, экстрадировать в Россию и привлечь к ответственности.

Ну а пока не стоит забывать, что злоумышленники не дремлют, сохранять здравомыслие и не поддаваться панике от звонков «силовиков», «сотрудников Росфинмониторинга» и пр.

Антон СМОЛЯКОВ.

Возьмите на заметку

Сотрудники УМВД России по Сахалинской области напоминают:

Мошенники могут подменить любой номер, даже ваших близких или официального ведомства. Если голос кажется подозрительным – положите трубку и перезвоните человеку сами. Сотрудники ФСБ, полиции, Центробанка или Росфинмониторинга никогда не звонят гражданам с требованиями совершить финансовые операции или продиктовать коды из смс. Легенда о «замене домофонов» или «перерасчёте пенсии» – лишь повод войти в доверие. Если вы получили сообщение о том, что «ваш аккаунт взломан», не звоните по указанным в тексте номерам. Обратитесь лично в банк или по номеру 102. Через Госуслуги можно оформить самозапрет на кредиты. Это не позволит злоумышленникам взять кредит на ваше имя, если они завладели вашими данными.

