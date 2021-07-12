Онлайн-услуги в маске не нуждаются. Сахалинские энергетики предпочитают общаться с клиентами на языке современных технологий

Режим самоизоляции, введенный в прошлом году практически во всех регионах, заставил российский бизнес адаптироваться к работе в масочном режиме. Решалась жизненно важная задача: не допустить эпидемии на своих предприятиях, сохранить здоровье коллектива и оградить клиентов от возможного риска заболевания COVID-19.

И здесь неоценимую помощь бизнесу оказали онлайн-услуги. Благодаря современным информационным технологиям крупные финансовые, сервисные, обслуживающие компании смогли перейти на дистанционную работу с клиентами.

При этом явное преимущество получили те компании, в которых новые технологии начали развиваться задолго до пандемии. В их числе, например, Сбербанк России. Регистрация в личном кабинете давала клиенту неограниченные возможности по операциям с денежными средствами, размещенными на счетах, не покидая при этом своей квартиры. И россияне не преминули этим воспользоваться.

В период пандемии заметно выросли объемы денежных операций, проведенных онлайн. Оплата услуг ЖКХ, сотовой связи, кабельного телевидения, интернета, покупка авиа- и железнодорожных билетов, различных товаров пользовались безусловным приоритетом на всем протяжении масочного режима.

В отличие от Сбербанка, Почта России не имела к началу пандемии столь хорошо развитой сервисной сети. Однако масочный режим сахалинские почтальоны встретили вполне достойно. Ношение масок, измерение температуры у посетителей, регулярная дезинфекция помещений стали обязательными для работников почты. Работа с клиентами была организована таким образом, чтобы исключить скопление людей в помещении и не создавать очередей у окошек операторов.

Сахалинцам было предложено больше пользоваться цифровыми сервисами, в том числе и через мобильные приложения, устанавливаемые на гаджеты. А еще почтовая служба организовала доставку посылок и бандеролей через курьерскую службу. Такая доставка оказалась весьма востребованной и удобной услугой в период пандемии.

Вместе с другими компаниями в сложных условиях оказалось ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (входит в состав РусГидро). Однако благодаря грамотному руководству компании удалось перейти на новый режим работы с минимальными потерями. Новые требования одинаково эффективно были исполнены филиалами компании во всех без исключения регионах.

В филиале ПАО «ДЭК» «Сахалинэнергосбыт» большинство специалистов было переведено на удаленную работу с сохранением заработной платы. Все виды выездной деятельности были прекращены, а специалисты получили удаленный доступ к программным продуктам компании и базам данных. Для немногочисленных сотрудников компании, которые остались работать в офисах, были приобретены средства дезинфекции, а в помещениях установлены рециркуляторы воздуха.

Поскольку очный прием клиентов во время пандемии был приостановлен, получили развитие различные онлайн-сервисы. В частности, для получения информации частным и корпоративным клиентам было предложено воспользоваться сайтом компании и телефоном контакт-центра (8-800-234-7777). Клиенты получили возможность выйти на связь практически со всеми специалистами, а также посетить интернет-приемную. В ней можно было оформить необходимое обращение, прикрепив при необходимости сканы документов. Это помогло сахалинцам решить большинство вопросов без посещения офиса.

Недавнее возвращение на остров масочного режима не застало ПАО «ДЭК» врасплох. Система общения с клиентами онлайн здесь давно отлажена. В частности, это касается электронных платежей за электроэнергию. Для передачи показаний приборов учета сахалинцам предложено воспользоваться либо автоматизированной голосовой системой, либо личным кабинетом на сайте компании. Кроме того, есть возможность направить показания по SMS по номеру 8-914-750-05-00 или через messengerViber.

У сахалинцев есть возможность также получать квитанции на электронную почту и производить оплату в режиме онлайн. Оформить эту услугу можно на сайте компании в соответствующем разделе либо в личном кабинете клиента.

Отсюда можно передавать показания приборов учета электроэнергии и здесь же отслеживать начисление платы за электроэнергию и услугу по обращению с ТБО. Здесь есть возможность скачать и распечатать квитанцию, оплатить квитанцию за электроэнергию. При этом те, кому удобно работать с телефоном, могут скачать мобильное приложение ПАО «ДЭК».

В настоящее время эти сервисы продолжают развиваться.

Поскольку риск заражения коронавирусом в местах скопления людей по-прежнему высок, «Сахалинэнергосбыт» предлагает активно пользоваться онлайн-услугами компании. Это быстро, удобно и безопасно. От пандемии надо себя беречь, считают сахалинские энергетики.

Владимир БОЛОТОВ.