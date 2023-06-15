Опасная плита. В Невельском районе на целую неделю вышел из строя мост. Транспорт не мог ездить в село Ясноморское

Восстановили движение вечером 14 июня. А началось все с того, что 8 июня на мосту через реку Сокольники, ведущем в село (оно расположено в 10 км на север от Невельска), существенно просело дорожное полотно – бетонная плита, сообщил «Советскому Сахалину» начальник муниципального управления по делам ГО и ЧС Андрей Семин.

Проезд стал небезопасен. В Ясноморском находятся рыбоводный завод, несколько частных домов и дачи. Жители сообщили о происшествии в невельскую единую дежурно-диспетчерскую службу. Туда выехали специалисты администрации, после чего мэр Алексей Шабельник созвал экстренное заседание комиссии по ЧС. Официально все органы управления, силы и средства с 8 июня перевели в режим повышенной готовности.

Движение сначала для грузовых, а потом и всех остальных автомобилей закрыли. Возле моста организовали круглосуточное дежурство автотранспорта невельской мэрии – все, кто двигался из-за реки Сокольники, оставляли свой транспорт, переходили мост и ехали до Невельска на автомобиле мэрии. Параллельно начали закупать и доставлять строительные материалы на проблемный мост. Восстановительные работы начались 13 июня силами приглашенного подрядчика ООО «Дорожно-строительные машины».

Специалисты пришли к выводу, что просевшую плиту нужно заменить, рассказал Андрей Семин. Вместо нее уложили деревянный настил и обустроили дорожку для пешеходов, чего раньше не было. Мост сможет пропускать автотранспорт грузоподъемностью ориентировочно до 20 тонн.

Антон Смоляков.

Фото предоставлено Невельской администрацией.