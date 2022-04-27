Опасное волнение моря прогнозируется у Охотоморского побережья Итурупа

Со второй половины ночи 28 апреля у охотоморского побережья острова Итуруп ожидается опасное волнение 4 м и более. Явление сохранится днем 28 апреля, сообщает сахалинское управление Росгидромета.

Экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию направлены в администрацию Курильского района, а также в региональную службу наблюдения за флотом.

Главное управление МЧС России по Сахалинской области рекомендует жителям и гостям данных районов исключить случаи выхода в море на маломерных судах и держаться на безопасном расстоянии от моря.