Опасные качели. Школьница после падения угодила в больницу, возбуждено уголовное дело

На днях в планировочном районе Новоалександровск 14-летняя школьница упала со сломавшейся качели и получила серьезную травму.

По предварительным данным, у девочки перелом затылочной кости и сотрясение мозга.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. К ответственности привлекут управляющую компанию, в чьем ведении находится игровая площадка.

Как сообщили в следственном управлении Сахалинской области, в этом году уже дважды поступали подобные сообщения из Холмска. В тех случаях, обошлось без серьезных последствий для детей, проверки продолжаются. В ведомстве уверены, что требуется провести основательную ревизию всех действующих детских игровых площадок под открытым небом во избежание серьезных проблем.

«Советский Сахалин» в номере за 29 июня, в публикации «Игра, полная неожиданностей» заострил внимание на проблеме безопасности детских игровых площадок с установленными на них качелями, тренажерами и прочими аксессуарами. Каждый из них потенциально опасен и требует должного присмотра и содержания.

По поступающей информации, в Молодежном сквере демонтировали цепи злополучной качели. Губернатор Валерий Лимаренко поручил главам районов в кратчайшие сроки проверить состояние детских площадок на территории всей области. А региональному минздраву срочно оказать девочке всю необходимую помощь. В мэрии заверяют, что ситуация на личном контроле у мэра Сергея Надсадина.

Николай ПИТЕРСКИЙ.