Опасных моментов много – голов нет. Свои атаки ФК «Сахалин» не смог довести до логического завершения

В минувшее воскресенье в Южно-Сахалинске состоялся очередной матче первенства России по футболу во второй лиге. «Сахалин» на стадионе «Спартак» принимал «СКА-Хабаровск-2». Поединок закончился мирным исходом – 0:0.

Многие сахалинские болельщики ждали матч со смешанными чувствами. В истории противостояния этих футбольных клубов на первенство страны было проведено три встречи и все в сезоне 2023 года. 5 мая «Сахалин» в Хабаровске праздновал викторию с минимальным счетом 1:0. Спустя ровно месяц в родных стенах вновь добился минимальной победы 2:1. Первого октября на родном «Спартаке» наши парни уступили армейцам со счетом 1:2.

Это поражение было основным раздражителем островитян перед четвертым поединком. Кроме того, от результата матча зависело многое – в случае победы «Сахалин» приближался к топ-3 в своей группе. Именно поэтому поклонники островной команды ожидали не только захватывающий футбол, но и горели желанием стать свидетелями третьей подряд победы своей дружины. Но все пошло не по плану.

С первых минут встречи хозяева поля дали понять гостям, что сегодня они настроены на реванш за обидную осечку в октябре прошлого года. На 4-й минуте Кирилл Могель в штрафной площади смог обыграть защитника хабаровчан и выдал отличную передачу в центр вратарской. К сожалению, завершить эту атаку было некому.

«Сахалин» продолжал держать в напряжении защиту армейцев, но опасных моментов у своих ворот гости им больше не позволяли создать. Так продолжалось до 15-й минуты. А затем наши решили сделать небольшую паузу и сбавили обороты. «СКА» любезно воспользовался этим и провел несколько атак на ворота Руслана Юнусова. Но особых хлопот они нашему голкиперу не доставили.

После десятиминутного доминирования гостей «Сахалин» вновь перехватил инициативу. Преимущество островитян стало тотальным. За три минуты наши парни подали три угловых у ворот соперника. К сожалению, не опасных. У сахалинцев не получалось взрываться, а к монотонному давлению соперника армейцы быстро адаптировались.

После перерыва игра пошла на встречных курсах. «Сахалин» долгое время был более заряжен на победу. Так, на 49-й минуте с 14 метров полузащитник Максим Батраков отличным ударом завершал быструю многоходовую атаку нашей команды. Мяч после попадания в перекладину опустился на линию ворот, но не пересек её.

Гости поспешили ответить любезностью на любезность. На 53-й минуте они провели отличную контратаку по правому краю. Руслан Юнусов смог отразить опасный удар, но на этом атака армейцев не захлебнулась. Наш вратарь еще не успел подняться, а полузащитник хабаровчан Нуртилек Сулайманов с девяти метров уже бил практически в пустые ворота. К счастью, мяч пролетел выше перекладины. Спустя 9 минут очередной контрвыпад хабаровчан, и Руслан Юнусов потрясающим сэйвом не позволил сопернику открыть счет в матче.

На 76-й минуте едва не состоялся автогол у нашей команды. Армейцы провели очередную многоходовую атаку, и мяч после срезки от ноги защитника Тимофея Антонова летел в правый нижний угол ворот «Сахалина». Руслан Юнусов вновь продемонстрировал отличную реакцию.

А что же хозяева поля? Нет, они не были статистами на поле. На 71-й минуте Валерий Альшанский завершал атаку «Сахалина». И вновь мяч попал в перекладину. Еще тройку отличных моментов создали наши парни у ворот соперника, но довести их до логического конца так и не смогли.

«Сахалин» сильно удивлял своей агрессией: хозяева поля владели мячом по ходу игры 51 процент времени, держали линию обороны высоко и определенно наиграли на гол.

Увы, этого не случилось.

После сухой ничьей островитяне поднялись на шестую строчку в турнирной таблице.

Следующий матч «Сахалин» проведет 1 июня. Соперником нашей команды будет занимающий 14 место в турнирной таблице «Квант» (Обнинск). Матч состоится на стадионе «Спартак». Начало в 16.00.

Игорь КАРПУК.

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