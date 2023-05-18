Опекун для капибары Министр строительства области взял шевство над Мышей из зоопарка

Министр Алексей Колеватых подписал договор с зооботаническим парком и теперь каждый месяц будет отправлять деньги для улучшения условий содержания представителя самых крупных представителей отряда грызунов.

— Я бывал в разных зоопарках в других городах, всегда с интересом наблюдаю там за животными. Мне нравится, как в сахалинском зоопарке ухаживают за питомцами, — рассказал Алексей Колеватых. — Я выбрал капибару, так как это необычное, интересное и очень милое животное.

Кличку дали Мыше из-за похожести на мышку-норушку — постоянно в норке, не любит общество и предпочитает замкнутый образ жизни. Мыша прилетела на Сахалин в 2021 году из Новосибирского зоопарка и сейчас ждет, когда ей подыщут симпатичного и милого компаньона.

Капибары — жители Южной Америки, поэтому на зиму их уводят в закрытый вольер с уф-лампами и обогревателями. Водосвинки настолько теплолюбивы, что даже летом их не оставляют без дополнительных источников тепла. Так как животные относятся к полуводным, у них есть свой мини-пруд. Практически онсен, который организовывают этих умиротворенных грызунов в Японии. Капибары пользуются большой популярностью в Стране восходящего солнца.

Кстати, у многих животных зоопарка уже есть опекуны. Они оплачивают кормление и содержание зверьков. После заключения договора «приемный родитель» получает свидетельство об усыновлении, бесплатный билет на посещение зоопарка до окончания действия договора. Ну а если у подопечного появляется потомство, то у опекуна есть право дать имя малышу.

Дарина ДЕРЕВЯГИНА.