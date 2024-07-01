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Оползень угрожает перекрыть для движения транспорта участок автодороги, ведущей к спортивно-туристическому комплексу «Горный Воздух» в Южно-Сахалинске

Дорога на «Горный воздух». Фото Юрия Генсиоровского от 29 июня.

27 июня произошло разрушение земляного полотна и асфальтобетонного покрытия в виде поперечных и продольных трещин длиной до 15 м и шириной раскрытия до 10 см, просадок проезжей части, разрушение бордюров и тротуаров, частичное смещение откоса вместе с барьерным ограждением на 130-метровом участке проезжей части. Ситуация взята на контроль, проводится ежедневный мониторинг динамики оползневого процесса.

Дорога на «Горный воздух». Фото Юрия Генсиоровского от 29 июня.

30 июня зафиксированы трещины и просадки грунта на склоне выше автодороги. То есть оползневый процесс получил развитие.

Сход оползня угрожает полностью перекрыть дорогу селевыми массами, это опасно для дорожного движения.

По словам руководителя сахалинского управления автомобильных дорог Вадима Думанского, экспертное заключение о причинах возникновения дефектов на дороге должно быть готово до 5 июля. Документ послужит основанием для выработки дальнейших мер по восстановлению насыпи земляного полотна и асфальтобетонного покрытия на проблемном участке.

Директор Сахалинского филиала Дальневосточного геологического института ДВО РАН кандидат геолого-минералогических наук Юрий Генсиоровский полагает, что причиной повреждения автодороги могли стать дождливый июнь, активное строительство, движение тяжёлого транспорта – бетономешалок, грузовых автомобилей. Учёный настаивает на проведении основательных специализированных изысканий по всему горному склону, находящемуся в состоянии неустойчивого равновесия.

– Речь идёт о северо-западном «крыле» горы Большевик. Ситуацию усугубляет ещё и почти полное отсутствие там леса. Часть его погубили ветровалы прошлых лет, а часть была снесена в ходе активного строительства… После оценки всего проблемного склона потребуются серьёзные вложения в организацию инженерной защиты, – считает Юрий Генсиоровский.

Владимир СЛАВИН.

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