Определены победители Большого Дальневосточного квеста, которые отправятся в путешествия по Дальнему Востоку

Финалистам нужно было снять видеоролик с ответом на вопрос: «Почему я хочу на Дальний Восток?». Победители определялись в ходе открытого голосования на сайте Большого дальневосточного квеста ( https://quest.ddv.moscow/ ).

Торжественная церемония награждения победителей Большого дальневосточного квеста состоится в пятницу, 9 декабря в онлайн-формате. Трансляции будут вестись на сайте Большого дальневосточного квеста и на сайте комплекса мероприятий «Дни регионов Дальнего Востока в Москве – 2022». Начало трансляции в 10:00 (мск).

Всего в Большом дальневосточном квесте в этом году приняли участие 2906 человек. Мероприятие традиционно проводится в рамках «Дней регионов Дальнего Востока в Москве», официальным партнёром которых в этом году является платформа онлайн-рекрутинга HeadHunter.