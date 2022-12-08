Определены победители Большого Дальневосточного квеста, которые отправятся в путешествия по Дальнему Востоку

Большой Дальневосточный квест проходил с 21 ноября по 8 декабря в рамках «Дней регионов Дальнего Востока в Москве – 2022». 8 участников, набравших по итогам конкурса наибольшее количество баллов, получат главные призы – путевки на двоих в регионы Дальнего Востока.
- Во второй этап квеста вышли 24 финалиста. С помощью случайной жеребьёвки они были разделены на 8 региональных групп, то есть за каждую путёвку в один из регионов Дальнего Востока боролись по три претендента.
Финалистам нужно было снять видеоролик с ответом на вопрос: «Почему я хочу на Дальний Восток?». Победители определялись в ходе открытого голосования на сайте Большого дальневосточного квеста (https://quest.ddv.moscow/).
Победителями и и обладателями главных призов стали:
- Анастасия Нестеренко (798 баллов) – путёвка на двоих в Амурскую область (тур «Амурские легенды»);
- Ксения Чайковская (469 баллов) – путёвка на двоих в Камчатский край (тур «Неизвестная Камчатка»);
- Мария Талакова (282 балла) – путёвка на двоих в Магаданскую область (тур «Сокровища Магадана»);
- Евгения Бражникова (203 балла) – путёвка на двоих в Приморский край (тур «Заповедное Приморье»);
- Евгения Борисова (239 баллов) – путёвка на двоих в Республику Бурятия (тур «Бурятия — волшебная сторона Байкала»);
- Татьяна Артеменко (307 баллов) – путёвка на двоих в Республику Саха (Якутия) (тур «Удивительная Якутия»);
- Дмитрий Абрамов (773 балла) – путёвка на двоих в Сахалинскую область (тур «Остров мечты»);
- Виталий Медведев (329 баллов) – путёвка на двоих в Хабаровский край (тур «Амур – это любовь»).
Торжественная церемония награждения победителей Большого дальневосточного квеста состоится в пятницу, 9 декабря в онлайн-формате. Трансляции будут вестись на сайте Большого дальневосточного квеста и на сайте комплекса мероприятий «Дни регионов Дальнего Востока в Москве – 2022». Начало трансляции в 10:00 (мск).
Всего в Большом дальневосточном квесте в этом году приняли участие 2906 человек. Мероприятие традиционно проводится в рамках «Дней регионов Дальнего Востока в Москве», официальным партнёром которых в этом году является платформа онлайн-рекрутинга HeadHunter.