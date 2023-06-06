Определены победители всероссийского голосования за объекты благоустройства на Сахалине и Курилах

Более 54 тысяч человек приняли участие в III онлайн-голосовании по выбору территорий и дизайн-проектов благоустройства на Сахалине и Курилах. Самыми активными в этом году стали жители Анивского, Невельского и Смирныховского районов. Правительство области приняло решение их поощрить и за счет средств регионального бюджета дополнительно создать еще по одному объекту.

– В этом году сахалинцы и курильчане приняли самое активное участие в голосовании за объекты благоустройства. Люди видят отдачу от проекта и следят за преображением своих городов и сёл. У многих уже есть предложения по объектам, которые можно включить на следующее голосование, – подчеркнула министр жилищно-коммунального хозяйства области Наталия Куприна. – Также очень порадовали островные подростки. Они сами инициировали в своих классах голосование, приглашали волонтеров. Приятно видеть их энтузиазм в деле преображения общественных пространств.

По итогам голосования в следующем году в Анивском городском округе благоустроят общественные пространства у детского сада «Сказка» в райцентре и по улице Советской в Троицком, в Смирныховском районе — сквер в селе Рощино (в рамках проекта «По следам боевой славы») и парк «Мир» в Смирных.

В Невельске обновленный вид приобретут два сквера – памяти погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (II этап), а также имени адмирала Г. И. Невельского.

В Томари предстоит провести комплексное благоустройство набережной, а в Холмске – обустроить лестницу по улице Крузенштерна.

Общественные пространства преобразятся и на Курильских островах. Продолжится благоустройство парка Победы в Южно-Курильске (II этап) и городского парка в Северо-Курильске (IV этап). В селе Рейдово Курильского района появится сквер рыбаков.

В Южно-Сахалинске из трех объектов горожане выбрали сквер «Защитников отечества» (территория, расположенная северо-западнее пересечения ул. Горького и ул. Пограничная).

Большую работу в ходе организации голосования провели волонтеры. В общей сложности участниками регионального волонтёрского штаба стали 315 человек в возрасте от 14 до 73 лет. Жителей информировали о работе онлайн-платформы, разъясняли процедуру голосования, помогали отдать свой голос за тот или иной дизайн-проект в родном районе.

– Среди участников волонтёрского корпуса были архитекторы, урбанисты, представители творческих профессий, студенты и школьники, которые, в том числе, принимали участие в обсуждении дизайн-проектов, отобранных на общественное голосование. Волонтёры – это не обязательно молодёжь! К движению присоединялись целые семьи, люди старшего поколения. Всего о проекте было проинформировано более 30 тысяч жителей области. Можно с уверенностью сказать, что волонтёры внесли существенный вклад в его реализацию, — отметил руководитель агентства по делам молодёжи Сахалинской области Дмитрий Смекалов.

Основная задача проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», который реализуется по Указу Президента РФ Владимира Путина, – преобразить российские города, поселки, сделать их комфортнее для людей, дать новый импульс развитию муниципалитетов на всей территории нашей страны. В рамках федерального проекта благоустраиваются общественные территории, парки, скверы, общественные пространства.

Голосование проходило в период с 15 апреля по 31 мая на едином портале https://65.gorodsreda.ru/. На выбор сахалинцам и курильчанам был предложен 41 объект по всей области, в каждом муниципальном образовании определено в среднем по две — три территории.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в текущем году новый облик должны были получить 20 объектов островного региона. Однако, благодаря финансированию из областного бюджета, программу благоустройства удалось расширить до 25 объектов. Дополнительные общественные территории преобразят в ходе реализации областной программы. Полный список размещен на сайте регионального министерства ЖКХ в разделе «Формирование комфортной городской среды», сообщает пресс-служба регионального правительства.