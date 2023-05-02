Опьяневшая весной белка чуть не сбила с ног журналиста! Биолог-охотовед открыл секрет такого поведения гиперактивного зверька

Утром 2 мая на улице Комсомольской журналиста «Советского Сахалина», направлявшегося на работу в редакцию, ожидал сюрприз. Буквально в двух шагах от него дорогу перебежала невесть откуда взявшаяся белка. Довольно крупная, в зимней шубке.

Зверек пересек газон с южной стороны бизнес-центра «Лада», в здании которого располагается редакция газеты, затем поднырнул под ограждение и направился на осмотр сквера у Дворца детского творчества. Видимо, ничего интересного там для себя белка не нашла и вернулась по своим же следам к южному заезду на территорию «Лады». Здесь с давних времен растут три ели. На одной, самой возрастной, шишек почти нет, а ветви двух других богато украшены большими удлиненными шишками.

Белка быстро вскарабкалась наверх по стволу одной из елей и на время затаилась перед тем, как приступить к завтраку.

Чем объяснить такое поведение белки? Может быть, наступила пора беличьих свадеб, и зверек, невзирая на многие опасности, решил прибежать из парка и поискать себе пару в окрестностях?

— Ничего подобного, — возразил на это журналистское предположение наш постоянный консультант, биолог-охотовед Андрей Здориков. – Беличьи свадьбы здесь совсем ни при чем. Белки, обитающие в городском парке культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина, уже давно стали синантропными – приспособившимися к проживанию рядом с человеком.

Поэтому и не сильно боятся людей, машин. Единственное, что толкает их на вылазки в город – поиск корма. Это не значит, что в парке истощились запасы шишек и другого питания для них. Но корм для некоторых особей, как правило молодых, малодоступен из-за внутривидовой конкуренции. Например, парковых белок могут потеснить их дикие сородичи из ближайших лесов.

Белки ведут преимущественно сумеречный образ жизни, активничают утром и вечером. Поэтому зверьки, перебегающие проезжую часть, видны водителям автотранспорта и попадают под колеса машин значительно реже многих других лесных обитателей. Выручает их и природная шустрость.

Помимо машин у белок в городе много врагов. Это вороны, собаки, кошки. В Корсаковском парке относительно недавно был застигнут на месте преступления большой кот. Он периодически устраивал охоту на этих симпатичных грызунов. Белочка, облюбовавшая ели у «Лады», после пиршества обязательно вернется в парк, к своим сородичам.

Семен РЕЧКИН.