Организаторы игорного бизнеса отправлены отбывать наказание в колонию

Вступил в законную силу приговор Южно-Сахалинского городского суда по уголовному делу в отношении группы лиц, организовавших на территории региона незаконный игорный бизнес, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Сахалинской области.

В результате проведённых в областном центре в 2019 году оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ведомства и следственного отдела по г. Южно-Сахалинску СК РФ была пресечена деятельность преступной группы.

Семеро местных жителей организовали в специально арендованном жилом помещении проведение азартных игр. Суд признал их виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171.2 УК России. И приговорил к наказанию в виде различных сроков лишения свободы — от 9 месяцев с отбыванием наказания в колонии строго режима, до 10 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Троим «второстепенным» участникам преступного бизнеса назначено наказание в виде лишения свободы от 1 год 3 месяцев до 1 года условно с испытательными сроками.