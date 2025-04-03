Организаторы интим агентства на Сахалине ответят перед Фемидой

Сотрудники одной южно-сахалинской компании, поехав на заказ со своим товаром, не думали, что закончится всё не по привычному сценарию. Товар их не лежал на продуктовых или промтоварных складах. Именовался он «девочками по вызову». Заказы обычно шли из саун, гостиниц, съёмных квартир… Были там работницы из многих уголков страны и бывшего Союза.

Но в этот раз в роли «покупателей» в сауне выступали сотрудники уголовного розыска. Когда «товар» прибыл вместе с сопровождающим, всё и раскрылось: полицейские предъявили удостоверения, задержали гостей. Следом возбудили уголовное дело по редкой для Сахалина статье 241 – организация занятий проституцией.

Единый мотив, разный возраст

Было это в апреле 2023 года. Даме-организатору (или «мамке», как называли её в «профессиональной» среде) «бонусом» предъявили обвинение ещё и по ч. 1 ст. 187 УК РФ – организация преступной группы. Над доказательной базой пришлось потрудиться следователям полиции. Недавно следствие завершилось, дело передано в суд.

Во время задержания в обморок из задержанных никто не падал. Только девушки из азиатских республик очень боялись, что об их специфическом заработке узнают родные и близкие. В их странах такие занятия, пусть даже и высокооплачиваемые, порицаются. Родственники могут испытать неприятие в полной мере.

Мотив для работы в таком интим-агентстве у всех был один – заработать. За месяц выходило 200 – 300 тысяч рублей на руки после всех вычетов, которые шли на заработок руководителю, диспетчерам и водителям, выполнявшим ещё и функции охранника. Приводили товар клиентам и оценивали обстановку – грозит опасность или нет?

Девицы лёгкого поведения приехали для занятия «бизнесом» на Сахалине из разных мест. Были в этом коллективе жительницы Москвы и Петербурга, представительницы азиатских республик бывшего Советского Союза. Как говорится, на любой вкус. Клиенты могли выбирать их и по росту, и по внешности, и по цвету волос. Женщины перед приглашением на работу проходили своего рода кастинг по видеосвязи, рассказал начальник отдела управления уголовного розыска регионального УМВД Рустам Хадуев.

Приговора суда «топ-менеджмент» дожидается, находясь под подпиской о невыезде. Девушки, занимавшиеся проституцией (среди них были даже многодетные матери), привлечены только к административной ответственности по ст. 6.11 КоАП РФ. Ответственность уголовная им не грозит.

Продумали вертикаль

Интим-бизнес в Южно-Сахалинске зародился лет пять назад. Как рассказывают оперативники, идея создать подобный конвейер принадлежит жительнице Комсомольска-на-Амуре. Она поделилась мыслями со своими знакомыми, предложила им работать … диспетчерами по распределению заказов и водителями-охранниками.

Девушек для занятия проституцией организатор находила и по месту своего прежнего проживания, и на просторах интернета. Проводила кастинг по видео­связи. Помогала им с переездом в Южно-Сахалинск, бывало, покупала билеты на самолёт до областной столицы, подыскивала жильё. Будущих работниц встречали в аэропорту. Для общения по работе руководство агентства создало группу в соцсетях – там с соблюдением правил конспирации обсуждали, кто и когда выходит на смену, кто кого может подменить и пр.

Большое внимание уделяли защите от инфекций, передающихся половым путём.

В общем, была выстроена прочная вертикаль.

Любопытно, что сама дама и ранее привлекалась за подобное преступление. Причём вовлекала в проституцию несовершеннолетних.

Получила условный срок, потом судимость с неё сняли, и на Сахалин она при­ехала с «чистой» биографией. К тому же здесь были родственники и знакомые. У себя на материке вернуться к своему бизнесу ей было бы проблематично. А здесь она смогла построить хороший дом, приобрести дорогую машину.

Для решения вопросов менеджмент агентства имел своего человека. Особых трудностей это не составляло. Одним словом, было всё не так, как показывают в кино про лихие 90-е с крутыми «крышами» и бандитскими разборками, пояснил Рустам Хадуев. Конкурентов практически не было. Опять-таки Южно-Сахалинск не город-миллионник.

У себя дома будущие жрицы любви говорили, что едут на Сахалин заработать на путине или на вахте в нефтегазовой компании. Подозрений это не вызывало – на материке Сахалин считается богатым регионом, мы, его жители, представляемся людьми с достатком выше среднего. С «вахты» дамы привозили домой икру, рыбу и другие деликатесы.

Кто бы мог заподозрить неладное? Тем более трудились дамы действительно вахтовым методом, по 2 – 3 месяца, потом их сменяли другие. Услуги стоили в среднем 6,5 тыс. рублей в час. Где-то 2,5 тысячи от этой суммы шли «мамке»-организатору, она уже расплачивалась со вспомогательным персоналом. Среди клиентов были люди разного достатка. Доступен товар был не только, образно говоря, олигархам.

Никто из проституток никогда не называл свои подлинные имена, только выдуманные. Как правило, у всех были заготовлены жалостливые легенды о своей тяжёлой доле. И, как правило, «покупатели» им верят – полностью или процентов на 80. Это характерная черта для всех, кто вовлечён в такой порочный круг, говорят специалисты.

Серая зона

Уголовных дел об организованной проституции на Сахалине не было давно. Лет восемь назад заводиле удалось ускользнуть от уголовной ответственности, заплатить штраф и получить условный срок.

Каков будет приговор нынешним «бизнесменам», решать только суду.

А что будет с самими «трудящимися»? Штраф в 1,5 – 2 тыс. рублей они заплатят без проблем. А потом могут перейти, так сказать, на индивидуальную стезю – в областном центре или в районах. Снимать жильё и там же работать. Объявлений с подобными предложениями полно – завуалированных и, что называется, написанных открытым текстом. Подобный индивидуализм распространён в районах. Интим-агентства там не приживаются – местным туда идти не хочется, ведь в маленьком городке шила в мешке не утаишь. А ещё подобный заработок в серой зоне может быть опасен. Можно нарваться на неуравновешенных людей.

В 2021 году в Южно-Сахалинске в съёмной квартире на улице Ленина, 306 в шкафу обнаружили тела двух женщин-индивидуалок. Одна была из Смирных, другая из Долинска. Их убил пьяный мужчина, ранее судимый за тяжкие телесные повреждения. Сначала полагали, что он воспользовался их услугами, а потом в ходе возникшей ссоры лишил их жизни. Но в суде он настаивал на том, что требовал от них долг, а они не отдавали ему деньги…

Действуют ли интим-агентства сейчас? Не зря же говорят, что свято место пусто не бывает. Данных на этот счёт у полиции пока нет, но… Доводилось слышать, что девицы по вызову работают по заказу в некоторых гостиницах. И в этот бизнес вовлечены сами работники этих отелей – получают процент от визитов проституток к гостям. Так что правоохранителям ещё есть над чем работать…

Эдуард САМОЙЛОВ.