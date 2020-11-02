По наблюдениям регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия, цены на социально значимые продовольственные товары в оптовой, розничной торговле и в сети местных производителей за последнюю неделю октября сохранялись относительно стабильными. Это касалось и мясомолочной товарной группы, и большинства товарных позиций бакалейной группы.

Увеличение сбора урожая сказалось на снижении стоимости отдельных видов овощей, выращенных преимущественно в открытом грунте. Так, в розничной сети средняя цена картофеля снизилась на 70 копеек и установилась на уровне 41,2 рубля. В оптовой сети цена килограмма картофеля в сравнении с прошлой неделей повысилась на рубль и составила 27,5 рубля. Среднерозничный картофель в фирменной сети местных производителей можно купить по 30 – 40 руб за килограмм.

Основные сахалинские производители сезонно снижают цены на основную группу овощей открытого грунта. Так, в октябре килограмм капусты нового урожая стоил в среднем 25 рублей, моркови – 37 рублей.

В оптовой сети местная свекла сейчас реализуется по 33,5 рубля за килограмм, морковь – по 65, а капуста по 21 рублю. В розничной сети на текущей неделе потребительская цена килограмма капусты снизилась на 1,6 рубля, моркови – на 7,8 рубля. Их можно купить соответственно за 34,1 и 57,3 рубля.

За килограмм огурцов местного производства производители сегодня просят 120 рублей. В рознице, с учетом реализации остатков запасов, зеленцы можно купить по средней цене 116,1 рубля.

Самые дешевые томаты у местных производителей стоят сейчас 180 рублей. А завозные помидоры, которые оптовикам обойдутся в 165 рублей за килограмм, в розничной сети с учетом торговой наценки реализуются по 216,8 рубля.

Мясомолочная отрасль региона тоже увеличила объемы основного сырья для производства молочных и мясных изделий. Так, по итогам девяти месяцев 2020-го производство мяса всех видов увеличилось на 21,2 проц., молока сырого – на 15,8 проц.

Местные жители охотно приобретают продукцию сахалинских производителей. В их фирменной сети молоко реализуется в среднем по 64,4 рубля за литр, розничная сеть предлагает молоко в среднем по 69,5 рубля. При этом в оптовой сети отпускная цена аналогичной завозной продукции составляет 72,5 рубля.

У местных производителей цена на свинину на кости остается стабильной – от 248 до 390 рублей за килограмм в зависимости от ассортимента. В оптовой сети незначительные изменения коснулись цен на свинину, она подешевела на 1,8 рубля за килограмм, а куриные окорочка – на 70 копеек. На остальные товары мясомолочной группы цены за неделю существенно не изменились.

Елизавета АНДРЕЕВА.