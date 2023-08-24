Осень подождет. Портрет сахалинского сентября

Хорошая новость: островное лето в сентябре продолжится!

По крайней мере, в первой половине месяца еще можно будет купаться, загорать, собирать дары природы. Первые грибные сборы уже состоялись в конце августа, дальше – больше! Сентябрь в отдельные годы славится урожаями брусники. Раздолье для рыбаков и любителей путешествий. Лишь бы погода не подвела…

В региональном управлении гидрометеослужбы дополнили портрет островного сентября важными штрихами.

На карте Росгидромета с вероятностным прогнозом температуры и осадков на нынешний вегетационный период Сахалин и Курилы попадают в зону, отмеченную розовым цветом. Значит, температура будет в пределах нормы или с незначительным превышением – до 20 %. По осадкам никаких отклонений от нормы не обещается, как и на большей части Дальнего Востока. У сахалинских метеорологов нет оснований сомневаться в таком долгосрочном прогнозе.

Как правило, в северных районах области осадков за месяц выпадает меньше, чем в августе, а в южных возможен разброс – где-то столько же, а где-то и больше. Среднемесячная температура на севере на 3 – 4, а на юге на 1 – 2 градуса ниже августовской.

В Южно-Сахалинске за историю метеонаблюдений самым теплым выдался сентябрь 2012 года с показателем плюс 15,8 градуса, а самым холодным – сентябрь 1964 года, среднемесячная температура составила плюс 11 градусов. Среднемесячное количество осадков в областном центре меньше, чем в августе: 102 против 107 миллиметров, а продолжительность солнечного сияния (время, в течение которого прямые солнечные лучи освещают земную поверхность) значительно больше: 189 часов против 165 в августе.

В день осеннего равноденствия 22 сентября продолжительность дня и ночи сравняется. Это означает наступление в северном полушарии Земли астрономической осени. На всей Земле, за исключением приполярных регионов, продолжительность светового дня и ночи будет практически одинаковой. Соответственно, и на островах осень напомнит о своем приходе ближе к концу месяца, когда заметно убавится световой день и похолодает.

Обширный антициклон, который долгое время располагался в наших широтах, переместился в Тихий океан. Он определял погоду на островах и служил серьезным барьером на пути агрессоров-тайфунов. Поэтому в сентябре возможны вторжения тропических циклонов, несущих с собой огромное количество влаги и сильные ветры. До сих пор осадки на острова приносили лишь фронтальные разделы с материка.

Хотя, по наблюдениям синоптиков, в последние годы тайфуны движутся по измененной траектории, Сахалин если и затрагивают, то косвенно. В прошлом году в начале сентября ожидался визит в наши широты тайфуна «Хиннамнор». Сценарий был именно таким: основной удар стихии пришелся на Приморье. Но и на Сахалине атмосферная воронка как бы походя натворила бед: обрывы проводов и падение опор ЛЭП, подтопленные дома…

Метеорологи внимательно наблюдают за перемещениями циклонов и фронтальных разделов, предупреждают о приближении стихии как минимум за сутки. Отправляясь к морю, в лес по грибы да ягоды или на садовые участки, где в сентябре горячая пора уборки урожая, поинтересуйтесь метеопрогнозом. Лишней эта информация точно не будет…

Ярослав САФОНОВ.

Рис. автора.