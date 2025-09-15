Осень собирает, зима подбирает. Советы агронома

Продолжаем убирать картофель средних и поздних сортов. Если ботва зелёная, срежьте её, оставив вершки около 10 см, а клубни пусть ещё полежат в почве, чтобы кожура окрепла. Выкопанный картофель желательно просушить на солнце, но если нет такой возможности, то рассыпьте его в теплице или хорошо проветриваемом помещении.

Пока стоит хорошая погода, готовьте грядки под посадки чеснока и лука. Внесите в них органику (ведро перепревшего навоза на 1 кв. метр) и укройте плёнкой. Оптимальный срок для высаживания чеснока – до 1 октября. Перед этим зубчики продезинфицируйте, подержав 1 минуту в растворе марганцовки. Соблюдайте расстояние между «строчками» в 15 см, а между растениями – 5 см. Лук высадим после первых заморозков, когда появится и растает первый ледок. Многие в такую пору сеют и такие зимостойкие культуры, как укроп и морковь. Готовьте для них грядки.

До 1 октября постарайтесь выкопать морковь. Срезая ботву, оставляйте верхушки по 0,5 см от корнеплодов. Урожай храните в ящиках с хорошо просушенным песком или в мешках из-под сахара. Только не завязывайте их наглухо. Оставьте отверстие в диаметр карандаша. Тогда корнеплоды будут дышать и хорошо сохранятся.

Если свёкла достигла кондиции, убирайте её и закладывайте на хранение аналогичным образом. Пока стоит хорошая погода, овощи в подвалах размещайте ближе к окошку для проветривания, но так, чтобы на них не падали солнечные лучи.

Томаты в теплицах ещё плодоносят, но ночи уже бывают холодными. Чтобы не рисковать, соберите крупные зелёные помидоры, они дозреют в темном месте. Мелкие плоды тоже можно оставить на дозревание или пустить на переработку. А ботву томатов лучше вынести за пределы участка на зелёную зону либо закопать, чтобы не рассеять вредоносные споры.

Огурцы ещё дают зеленцы. Однако наблюдайте за температурой воздуха и растениями, пожухлые плети удаляйте.

Убираем тыквы и кабачки. Они лёжкие, хорошо хранятся. Капусту (кроме кольраби), редьку, дайконы оставляем на грядках до первых заморозков, так они будут слаще и вкуснее.

Ягодным кустарникам нужен осенний ремонт – щадящая обрезка старых и поломанных ветвей. Прирост текущего и прошлого года не трогайте. Основную обрезку проведёте весной, ведь высокие снега и ветры тоже оставят после себя заломы. Связывайте кусты снопообразно, так они лучше перезимуют. Не забудьте обработать их 3-проц. раствором бордоской жидкости. Хорошо бы под корни подсыпать перепревшего навоза или плодородной почвы.

Ещё не поздно заготовить черенки кустарников от побегов текущего или прошлого годов. На них должно быть четыре почки. Две из них оставьте над землёй, а две других засыпьте почвой. А если на вашем участке нижние ветки кустов пустили корни, соприкасаясь с землей, их можно отсечь и отводки вместе с комом земли перенести на новое место.

После уборки урожая плодовых деревьев, срежьте поломанные ветки почти до основания, не оставляя больших чубуков. Срезы смажьте болтушкой – кашицей из одной части навоза и трёх частей земли, либо воспользуйтесь садовым варом. Деревья обработайте от вредителей 3-проц. раствором бордоской жидкости.

На сельскохозяйственных ярмарках приобретайте саженцы для возобновления сада.

Только обращайте внимание на сорта будущих фруктовых деревьев, устойчивых к парше, монилиозу и другим болезням. Саженцы высаживайте друг от друга на расстоянии 3 – 4-х метров. Место прививки должно возвышаться над землёй на 4 – 5 см. Вишню приобретайте самоплодную или с опылителем этого сорта.

Пропалываем клумбы и готовим хорошую почву для первоцветов – шафранов, галантусов, тюльпанов и нарциссов. Высаживаем их до 1 октября. Бульбочки лилий можно посеять на глубину 3 – 5 см. У отцветших лилий срезайте верхнюю часть стеблей. Розы у корня просыпайте перегноем и связывайте кусты в пучок. Обрезку проведёте весной.

Готовим к зиме отплодоносившие лозы винограда. Укладываем их на доски, чтобы защитить от подтопления вешними водами, опрыскиваем бордоской жидкостью. Позже прикроем лозы укрывным материалом.

На малине удаляем старые ветки, секатором разрезаем их на части и сжигаем в железных бочках. А золу прибережём до весны. Это чудесное калийное удобрение и к тому же эффективное средство в борьбе с насекомыми.

Валентина Косенкова, агроном.

Наука – садоводам

Учёные Сахалинского научно-исследовательского института сельского хозяйства рекомендуют островитянам следующие сорта слив:

«Антонина» – зимостойкая китайская с отличными вкусовыми качествами. Через 3 – 4 года после посадки дерево достигает высоты 2,5 – 3 м и стабильно даёт высокий урожай плодов красного цвета с жёлтой мякотью.

«Веста» – стойкая к холодам, достигает высоты 3,5 м. Стабильно и щедро плодоносит. У спелых слив ярко-красная кожица и ароматная сладкая жёлтая мякоть.

«Ксения» («китайка») – сорт раннего срока созревания с плодами бордово-красного цвета и жёлтой мякотью.

«Синильга» – даёт крупные плоды сливовой окраски десертного вкуса, сладкие с кислинкой. Пирамидальная крона такого дерева достигает высоты 4 м.

«Нейва» – первый урожай приходится на четвёртый год после посадки саженца. У жёлтых слив со слабым восковым налётом и небольшой косточкой приятный десертный вкус.

Чернослив ранний «сапфир» – имеет синюю покровную кожицу с сильным восковым налётом. Мякоть плодов жёлтая, нежная, плотная, средней сочности.

Адрес института: Южно-Сахалинск, п/р-н Новоалександровск, пер. Горького, 22, тел. приёмной 8 (424) 796-383.