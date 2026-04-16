Осенью в Корсакове откроется первый в регионе детский культурно-просветительский центр

Детский культурно-просветительский центр будет действовать на базе существующего культурно-досугового центра «Океан». Здесь проводить свой досуг дети и родители смогут вместе.

По предложению Президента России Владимира Путина в стране запущен национальный проект «Семья». Одно из основных направлений инициативы главы государства – развитие инфраструктуры культуры, обновление театров, музеев, библиотек и других профильных учреждений.

Детский культурно-просветительский центр в Корсакове создаётся на условиях софинансирования из федерального и регионального бюджетов.

– Благодаря национальному проекту появляются новые возможности для поддержки семейных ценностей силами учреждений культуры. В их стенах дети и их родители будут чаще проводить время, участвовать в различных мероприятиях, знакомиться с произведениями искусства. Такое общение не только способствует интеллектуальному и духовному развитию, но и укрепляет семейные связи, – сказал председатель областного правительства Алексей Белик. – Особенно важно, что благодаря национальному проекту дополнительную поддержку получают и сами учреждения культуры. Улучшается их материальная база, растут возможности. Поэтому мы будем и впредь способствовать реализации национального проекта «Семья» на островной земле.

Ремонт в помещении культурно-просветительского центра в Корсакове уже завершён. Обновлены стены, проведена новая проводка. Скоро начнётся установка современного звукового и светового оборудования.

– В помещении будут три зоны: интерактивная, игровая и творческая. Мы уже закупили настольные игры, расходные материалы для мастер-классов, конструктор креативного мышления, творческую лабораторию, развивающие кубы, геоборды. Не забыли про игровые наборы для слабовидящих и слабослышащих детей. Концепция центра в корне отличается от существующих кружков: сюда можно прийти как позаниматься, так и отдохнуть, интересно провести время. Наши двери открыты для всех, – рассказала руководитель центра Надежда Манохина.

Для взрослых в центре организуют бесплатные мастер-классы, лекции и встречи клуба молодых родителей. Предполагается, что учреждение будет ориентироваться на детей в возрасте от 5 до 18 лет. Но здесь найдут занятие и для самых маленьких.

– Открытие детского центра в Корсакове станет радостным событием. Каждая мамочка сможет сменить обстановку и провести досуг вместе с малышом. Благодаря этому связь с ребёнком станет прочнее. Для нашего города такое пространство просто необходимо, – поделилась мать четверых детей Анастасия Магомаева.

В дальнейшем опыт детского культурно-просветительского центра в Корсакове будет внедрён и в других районах Сахалинской области, сообщает пресс-служба областного правительства.