Ощущаемое землетрясение зарегистрировано в Южно-Сахалинске

9 августа в 05.30 (сах) зарегистрировано землетрясение на территории острова Сахалин. Эпицентр находился в 5 км юго-западнее с. Дальнее МО ГО «Южно-Сахалинск. Магнитуда сейсмособытия составила 3,3, глубина 10 км, сообщает пресс-служба сахалинского управления МЧС.

Землетрясение ощутили жители г. Южно-Сахалинск. По собранным сведениям, ощущаемость сейсмособытия составила до 3 баллов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Звонков на телефон доверия и телефоны дежурных служб не поступало. Оперативными группами администрации муниципального образования и местного пожарно-спасательного гарнизона проводится осмотр зданий и сооружений на предмет возможных повреждений.

Обстановка находится на контроле дежурной смены ЦУКС ГУ МЧС России по Сахалинской области. При необходимости гражданам следует обратиться в дежурные службы.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.