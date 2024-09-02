Ощутив притяжение будущего. Рекордное число островных художников заявилось на конкурс «Афалина-2024»

В выставочном зале «Маяк» областного художественного музея (ул. Ленина, 150) впервые экспонируется рекордное количество (127!) конкурсных работ 54-х художников. Участвуя в региональном творческом соревновании «Афалина-2024», все они постарались на свой манер раскрыть тему: «Сахалин: притяжение будущего».

Вернисаж радует многообразием жанров и техник, красочностью и оригинальностью раскрытия художественных образов, мастерством ведущих художников области и новых имён.

Это уже второй конкурс, цель которого – популяризация творчества сахалинских художников. Организаторы вернисажа заинтересованы в том, чтобы как можно больше островитян и гостей города посмотрели экспозицию и проголосовали за лучшие, по их мнению, работы.

С профессиональными оценками определятся и члены жюри. Предполагается, что все они (для большей объективности) будут приезжими, что называется «профи со стороны». Гости и определят победителей в жанрах «портрет», «пейзаж», «сюжетно-тематическая композиция», «оригинальная авторская работа», «приз зрительских симпатий» и «дебют». 25 сентября номинантов отметят премией в 100 тыс. рублей, а обладателя гран-при – призом в 200 тыс. рублей. Участники конкурса получат на память каталог всех художественных работ, представленных на «Афалине-2024».

Зрителям, побывавшим на вернисаже, предлагается до 20.00 20 сентября проголосовать в социальных сетях за лучшие работы художников. Для этого надо подписаться ВКонтакте или на аккаунте областного художественного музея.

Людмила Николаева.