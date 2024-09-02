Вторник, 3 сентября, 2024
ДомойНОВОСТИ
НОВОСТИ

Ощутив притяжение будущего. Рекордное число островных художников заявилось на конкурс «Афалина-2024»

«Уйльтинские мастерицы (портреты Елены Бибиковой, Вероники и Аселии Осиповых)». Бумага, тушь, акрил. Автор Надежда Белых-Федотова.

В выставочном зале «Маяк» областного художественного музея (ул. Ленина, 150) впервые экспонируется рекордное количество (127!) конкурсных работ 54-х художников. Участвуя в региональном творческом соревновании «Афалина-2024», все они постарались на свой манер раскрыть тему: «Сахалин: притяжение будущего».

Вернисаж радует многообразием жанров и техник, красочностью и оригинальностью раскрытия художественных образов, мастерством ведущих художников области и новых имён.

Это уже второй конкурс, цель которого – популяризация творчества сахалинских художников. Организаторы вернисажа заинтересованы в том, чтобы как можно больше островитян и гостей города посмотрели экспозицию и проголосовали за лучшие, по их мнению, работы.

«Мечты студента». Картон, акрил, гуашь.
Автор Олеся Колосова.

С профессиональными оценками определятся и члены жюри. Предполагается, что все они (для большей объективности) будут приезжими, что называется «профи со стороны». Гости и определят победителей в жанрах «портрет», «пейзаж», «сюжетно-тематическая композиция», «оригинальная авторская работа», «приз зрительских симпатий» и «дебют». 25 сентября номинантов отметят премией в 100 тыс. рублей, а обладателя гран-при – призом в 200 тыс. рублей. Участники конкурса получат на память каталог всех художественных работ, представленных на «Афалине-2024».

Зрителям, побывавшим на вернисаже, предлагается до 20.00 20 сентября проголосовать в социальных сетях за лучшие работы художников. Для этого надо подписаться ВКонтакте или на аккаунте областного художественного музея.

Людмила Николаева.

 

Предыдущая статья
Хорошо каланам на острове Уруп
Следующая статья
На Сахалине впервые состоялся Всероссийский турнир по спортивной борьбе среди юниоров до 21 года
ПОХОЖИЕ ЗАПИСИ
баннер2

СВЕЖИЕ МАТЕРИАЛЫ

Сетевое издание SOVSAKH.RU (16+) зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ серия Эл № ФС77-83203 от 12 мая 2022 г. Учредитель – ООО «Редакция газеты «Советский Сахалин». Главный редактор – Вышковская Татьяна Анатольевна.

© Советский Сахалин, 1995-2023 гг. Все права защищены. При перепечатке материалов ссылка на источник обязательна.

Газета «Советский Сахалин» в PDF

КОНТАКТЫ

Адрес эл. почты: sovsakh100@mail.ru.
Адрес редакции: г. Южно-Сахалинск,
ул. Комсомольская, 154.
Телефон +7 (4242) 43-20-15.

МЫ В СОЦСЕТЯХ