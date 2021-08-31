Особенности сахалинского сентября: и дождь, и солнце

Девятый месяц года в сахалинском исполнении – пора в целом благодатная. Продолжение островного лета, сезон сбора ягод и грибов, урожая с полей и огородов, отрада для рыбаков и охотников. Но нередки и неприятные погодные сюрпризы. В региональном управлении гидрометеослужбы помогли составить примерный портрет островного сентября.

Статистика показывает, что этот месяц – самый влажный в году. Месячная сумма осадков составляет 119 миллиметров. Но это как средняя температура по больнице, потому что в разных районах и норма разная. Например, в целом для юга Сахалина она составляет 60-90 миллиметров, для юго-востока – 150, для Южно-Сахалинска – 112, а для Холмского района – 96 миллиметров.

В сентябре продолжается сезон тайфунов. Считается, что родильный дом для этих мощных атмосферных воронок расположен в Тихом океане, возле Филлипин. Сахалинские синоптики берут их на мушку, когда они достигают в своем продвижении юга Японии. Здесь у этих тропических монстров своеобразный перекресток, они определяют, по какой траектории двигаться дальше – через Китай или с заходом на Курилы и Сахалин. В нынешнем году, отмечают метеорологи, природа щадит людей, еще не было случаев, чтобы тропические циклоны развивались до разряда тайфунов.

В сентябре, как правило, не происходит резких скачков температуры в течение суток. Среднемесячная температура воздуха для юга Сахалина составляет 12-13 градусов, для севера 10 градусов. Впрочем, имеются и рекордные показатели: самым холодным для Южно-Сахалинска за ближайшую историю наблюдений был сентябрь 2001 года, среднемесячная температура составила минус 4 градуса.

Исторический рекорд принадлежит Тымовскому, в 1911 году показатель составил минус 8 градусов. Самыми жаркими в областном центре были сентябри 1994 и 2019 годов, среднемесячная температура в обоих случаях составила 29 градусов. Весьма теплой выдалась и первая декада сентября 2020 года – за эти 10 дней показатель составил 22-26 градусов.

В первой половине месяца многие островитяне еще продолжают купальный сезон. Поверхностные слои воды в морском прибрежье сохраняют тепло, накопившееся за знойный летний период. К концу месяца ночная температура заметно понизится, осень напомнит о своих правах.

О сентябрьских тайфунах «Советский Сахалин» сообщает ежегодно. Например, в номере газеты за 21 сентября 2017 года опубликован материал «А ведь всех предупреждали…». Он посвящен последствиям визита в Сахалинскую область тайфуна «Талим». Эта тропическая воронка нанесла ощутимый ущерб островной энергетике. В пяти районах частично или полностью были обесточены 13 населенных пунктов, произошло более полусотни аварийных отключений ЛЭП.

А еще «Талим» устроил весьма строгую проверку качества кровель на жилых домах в районах юга острова. В диспетчерские службы поступило немало обращений от островитян, в чьих квартирах случился потоп.

В сентябре 2018 года острова потрепал тайфун «Джеби» с порывами ветра до ураганных значений 33-38 метров в секунду.

В первой декаде сентября 2019 года тайфун «Линлин» принес на Дальний Восток огромное количество осадков, осложнил и без того напряженную паводковую обстановку. Досталось и северу Сахалина.

Сергей ВЛАДИМИРОВ.