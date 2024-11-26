Особый мобильный рентген-аппарат появился в больнице в Охе

Охинская больница получила особый мобильный рентген-аппарат, позволяющий хирургам получать информацию во время операций.

С-дугу ждали три года. Без неё врачи отправляли пациентов в Южно-Сахалинск, иногда привлекали санавиацию для экстренных случаев. Теперь же рентген-аппарат можно установить над операционным столом и получать снимки в реальном времени. Медики смогут оперативней принимать решения, что особенно важно в экстренных ситуациях. Это оборудование делает доступными высокотехнологичные хирургические и урологические операции, позволяет устанавливать кардиостимуляторы и заменять суставы.

За первый месяц работы в больнице Охи С-дугу использовали при оказании помощи уже более 20 пациентам.