Останется в наших сердцах

Координационный совет областного общественного движения «Сахалинская гвардия» с глубоким прискорбием извещает, что 6 июня 2024 года на 81 году ушла из жизни

ВОЛКОВА Валентина Ивановна.

Валентина Ивановна начала трудовую деятельность в детском саду п. Синегорск после окончания средней школы.

В 1968 году после окончания Омского государственного института им. М. И. Калинина направлена работать участковым врачом-терапевтом в Южно-Сахалинскую городскую поликлинику № 1. С этого времени и до конца своих дней Валентина Ивановна связана с благородной профессией – заботой о здоровье людей.

С 1988 года она возглавляла первый в области дневной стационар для неврологических больных в Консультационно-диагностическом центре г. Южно-Сахалинска. Её высочайший уровень профессионализма связан с постоянной работой над собой.

Валентина Ивановна постоянно проходила переподготовку (специализацию) в базовых медицинских центрах Москвы, Казани, Ярославля и др. Неоднократно участвовала в международных и всесоюзных форумах неврологов. Являлась секретарём научного общества неврологов Сахалинской области.

В. И. Волкова награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, удостоена званий «Заслуженный работник здравоохранения Сахалинской области», «Почётный гражданин Южно-Сахалинска».

Незаурядный ум, чувство долга, высочайшая культура общения, умение сосредоточиться на главном – такой была Валентина Ивановна и навсегда сохранится в наших сердцах.

Н. В. Бондаренко, В. П. Гайворонская, Г. М. Грошева, А. М. Котельников, А. Г. Романов, В. И. Супрун.