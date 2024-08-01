Остановлено движение грузового транспорта из Углегорска в Южно-Сахалинск и обратно

Причиной стал аварийный мост на реке Водолей в окрестностях села Никольское.

Как сообщили в углегорской администрации, там повреждено несколько опор. Поэтому движение транспорта с грузами полностью запретили. Пассажирские автобусы из областного центра в Углегорск и обратно при подъезде к мосту высаживают пассажиров, проезжают переправу пустыми. Затем люди переходят на другую сторону и продолжают путь.

Но проблема только этим не ограничивается. Дорога, где расположен ставший проблемным объект, единственная, соединяющая район с остальными частями острова. Возле неё расположены сёла Краснополье и Медвежье, угольный разрез «Солнцевский». В населённые пункты стало невозможным привезти груз. Вынужденно прервалась доставка угля в морские порты.

Как сообщил первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства области Эдуард Ри, со сроками ремонта определятся вечером.

Местные жители регулярно жалуются в соцсетях, что состояние моста, как и всей дороги, внушает опасение. До такого состояния её довели под завязку гружёные углевозы.

Эдуард Самойлов.