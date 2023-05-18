Остаются в родном селе. Для жителей строятся удобные дома

В селе Майском Поронайского района приступили к строительству девяти двухквартирных домов для переселенцев из аварийного жилья.

Дома строятся по монолитной технологии, к достоинствам которой можно отнести высокую прочность и, как следствие, сейсмоустойчивость. Новостройки сдадут «под ключ» – с чистовой отделкой, сантехническим оборудованием, электроплитой и водонагревателем. За каждой квартирой закреплены участки для садоводства или подсобного хозяйства.

В домах по две квартиры (16 трехкомнатных и 2 двухкомнатные), в которые будет выполнен отдельный вход. Новоселье жители Майского должны отпраздновать к концу года. Все они приняли решение не переселяться в город, а остаться в родном селе.

Поронайский район – один из немногих в Сахалинской области, где для переселения людей из аварийного жилфонда возводят жилье в сельских населенных пунктах. Как рассказал первый вице-мэр Поронайского городского округа Виталий Пенкин, в 2021 году в селе Малиновка ключи от комфортных квартир получили 10 семей. В 2023 году новоселье в Гастелло отметили 24 семьи.

Поронайский район сохраняет темпы жилищного строительства для расселения аварийного жилфонда. В этом году в райцентре должны сдать три многоквартирных дома: на улицах Совхозной и Советской – на 60 квартир, на улице 40 лет ВЛКСМ – на 30 квартир.

В целом по области до конца 2026 года новоселье должны отпраздновать еще 24 тысячи сахалинцев и курильчан. Для ускоренного решения этого вопроса по поручению губернатора Валерия Лимаренко стройки развернуты в каждом районе Сахалинской области, сообщила пресс-служба правительства региона.

Виктор МАЛЫШЕВ.