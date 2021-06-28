Осторожно, гадюка! В областном центре замечено опасное пресмыкающееся

Очевидцы сообщают, что в непосредственной близости от нового жилого микрорайона «Аралия», что в юго-восточной части областного центра, им на глаза попалась змея, предположительно, гадюка. Она не проявила агрессии к человеку, предпочла отползти подальше. Встречу с этой ядовитой представительницей сахалинской фауны запечатлели на видео и ролик разместили в YouTube. Некоторые внимательные зрители предположили, что, судя по толщине тела, эта живородящая змея может быть беременной.

Опытные островные путешественники знают, что на Сахалине водится одна ядовитая змея – гадюка обыкновенная. Она не нападает первой, а кусает, когда ее потревожат, например, нечаянно наступят.

В июле 2016 года «Советский Сахалин» опубликовал информационное сообщение «Редкий случай: гадюка в городе». Речь шла о змее, которую в Южно-Сахалинске ловили спасатели городского управления по делам ГО и ЧС. Поводом для такой реакции стало сообщение горожан, обнаруживших среди бела дня змею почти метровой длины. Она ползла по тротуару у дома ¹ 190 по проспекту Мира, у пересечения с ул. Пограничной.

Змею поймали и доставили в зооботанический парк. Но в этом учреждении не было условий для содержания нового пресмыкающегося, спасателям рекомендовали отвезти змею подальше от города и отпустить в естественную среду обитания. Что и было сделано.

Насчет того, как змея могла очутиться чуть ли не в центре города, были различные предположения. По одной из версий ее привез кто-то из горожан, отдыхавших на лоне природы. По другой – она сама приплыла по воде, ведь относительно недалеко протекает ручей Пригородный. Змеи отличные пловцы и могут преодолевать водные преграды.

Владимир СЛАВИН.