В Невельске у 28-летнего местного жителя через соцсети похитили около 25 тысяч рублей. Как выяснилось, кто-то взломал в одной социальной сети страницу сестры мужчины и от ее имени попросил денег. Тот, естественно, перевел сумму для сестры на указанную карту. Как оказалось, мошенникам.

Объявление в интернете о продаже дивана тоже обернулось для жительницы Корсакова потерей денег.

Якобы менеджер по продажам сообщил, что необходимо внести стопроцентную предоплату, и дал ссылку на сайт, по которому необходимо произвести расчет. Женщина прошла по ссылке, зарегистрировалась и указала номер своей банковской карты, где была прописана сумма 4050 рублей, которые она и перевела.

В дальнейшем ей пришло смс о том, что при переводе произошел сбой и денежные средства ей вернут. Для их возврата ее соединили со старшим менеджером, который в переписке предоставил ссылку на сайт для возврата. Женщина зарегистрировалась на указанном интернет-сайте, снова ввела данные карты, после чего со счета списались еще 4050 рублей. В дальнейшем она повторила свои действия и в третий раз произошло списание 4050 рублей…

В итоге после нескольких операций на указанном интернет-сайте у нее исчезли 12150 рублей. И тоже в неизвестном направлении.

По сообщению пресс-службы УВД Сахалинской области, по всем фактам возбуждены уголовные дела. Проводятся следственные действия.

Ирина НОВИКОВА.