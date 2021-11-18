Остров фантазий. Выставка-конкурс детских художественных работ

В Южно-Сахалинске открылась выстав­ка-конкурс детских художественных работ «Остров фантазий». Авторы – учащиеся детских школ искусств Анивы, Корсакова, Холмска, Долинска, Невельска, изостудии «Шедевр», детской художественной школы Южно-Сахалинска. Их возраст – от 6 до 18 лет.

На выставку отобраны лучшие из 160 работ.

Так какой же он, остров фантазий? В этом году темой конкурса стало «Народное искусство и культурное наследие народов». Дети отобразили традиционные праздники, трудовые будни, отдых, городские пейзажи, жизнь коренных народов, животных… Работы в различных жанрах и техниках: красочные станковые композиции, коллажи, роспись по ткани, аппликация, мозаика из гальки и ракушек, панно…

Оценивать мастерство юных художников будут профессионалы – члены Союза художников России Нина Наумова, Александр Бурыка, Д¸ Сон Ен, Наталья Крушанова, Надежда Троегубова.

Заведующий кафедрой художественных дисциплин и дизайна Сахалинского колледжа искусств художник-живописец Д¸ Сон Ен провел для участников, прошедших во второй этап конкурса, мастер-класс «Живописный натюрморт».

25 ноября преподаватели и члены жюри на круглом столе обсудят результаты конкурса.

26 ноября на закрытии экспозиции будут объявлены победители.

Выставка располагается по адресу: ул. Вокзальная, 5а.

Людмила БЕРКОВИЧ.



Кстати

