Остров готовится к звездным стартам. Открытый чемпионат по прыжкам на лыжах с трамплина на призы «Советского Сахалина» возвращается в календарь соревнований

Имя Владимира Славского хорошо известно сахалинским спортсменам. Владимир Федорович с 1968 по 1978 год возглавлял комитет по физкультуре и спорту при Сахалинском облисполкоме. Готовил спортсменов СССР к Олимпийским играм в Саппоро в 1972 году. Уже много лет живет в Москве, трудится вице-президентом федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья. Но всегда на связи с Сахалином и, конечно, с редакцией газеты «Советский Сахалин».

В декабре 2022 года приезжал на остров на юбилейные мероприятия по случаю празднования 75-летия спортивной отрасли островного региона.

В одну из встреч с ним и родилась идея возродить традиционные соревнования на приз газеты «Советский Сахалин». Вот что рассказал Владимир Славский.

О турнире на призы газеты

Традиция уходит корнями в 1930-е годы. В 10-летний период моего руководства областным спорткомитетом эти старты проходили ежегодно. На время соревнований «Горный воздух» был забит зрителями.

Областной спорткомитет в то время взял на себя финансовые расходы по перелету и размещению сборных команд СССР. Организовали очень хорошие призы. Если кто помнит, это было не так просто в те времена дефицита. Ну и, конечно, спортсменов подкупал прием, традиционно теплое отношение сахалинцев. Уже с первого раза всем все понравилось, и в дальнейшем соревнования вошли в традицию, были включены во всесоюзный календарь спортивных мероприятий.

Эту замечательную традицию нужно возвращать. Прыжки на лыжах с трамплина – единственный вид спорта из зимних, в котором можно соревноваться круглый год. Многие кубки мира без проблем проходят в летнее время.

На Сахалине инфраструктура для этого есть, соответствующее покрытие для трамплина имеется, сам 70-метровый трамплин доведен до ума. На острове уже успешно проводили Азиатские игры, опыт есть. Помимо прочего летние соревнования очень важны для подготовки команд к зимнему сезону.

Кстати, сахалинские спортсмены достойно выступают на всероссийских соревнованиях по прыжкам с трамплина. Не менее пяти человек входит в состав сборных команд России юниорского состава.

Уверен, на радость болельщикам, зрителям развернется захватывающая борьба за лидерство. И потом как хорошо звучит: «Кубок России по прыжкам с трамплина на призы газеты «Советский Сахалин»!

Во время недавней поездки на Сахалин мы с региональным министром спорта Артемом Подшиваловым обговорили возможность возрождения многих полезных начинаний и традиций из прошлого – проведения всевозможных сборов, соревнований всероссийского и международного уровней…

В мае на Сахалин приедет мужская сборная команда России по прыжкам с трамплина. За ними – женская сборная, следом – российская сборная по лыжному двоеборью, а в сентябре на острове пройдет Кубок России по прыжкам на лыжах с трамплина. Все это официально включено в календарь соревнований.

Таким образом, мы не только восстанавливаем былые традиции, но и усиливаем их. Не сомневаюсь, все получится.

О звездах

В числе участников соревнований на призы «Советского Сахалина» звучали громкие имена. Валерий Савин – многократный чемпион СССР по прыжкам на лыжах с трамплина, мастер спорта международного класса, многократный чемпион Сахалинской области и соревнований на призы газеты «Советский Сахалин». Владимир Белоусов, олимпийский чемпион и чемпион мира 1968 года, заслуженный мастер спорта СССР. Японец Юкио Касая, первый в истории Страны восходящего солнца чемпион зимних Олимпийских игр (1972), призер чемпионата мира по лыжным видам спорта.

Мастера спорта международного класса: Алексей Боровитин – дважды бронзовый призер чемпионатов мира 1974 и 1978 годов, Виктор Пирожков, Юрий Калинин, Сергей Сайчик, Анатолий Жегланов. У двоеборцев – Вячеслав Дрягин.

Приезжал и Коба Цакадзе, прыгун с трамплина, участник четырех Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта СССР.

Коба как-то раз увидел меня за рычагами бульдозера, когда мы снег чистили. Пошутил: «А еще говорят, у нас министры спорта на бульдозерах не ездят!». Юморист…

Как это было?

Перед стартами нужно было готовить горнолыжные трассы. Их утаптывали ногами 200 – 300 военных. Начинали с площадки снизу – от города до «Горного воздуха». Готовили и трамплины – были годы, когда приходилось выгребать траншеи чуть не в человеческий рост, чтоб можно было прыгать. И все получалось! Все зависело от организации, желания, настойчивости.

Руководство области уделяло этому большое внимание. На соревнованиях всегда присутствовали редактор газеты «Советский Сахалин» Василий Парамошкин, первый секретарь Сахалинского обкома КПСС Павел Леонов, секретарь обкома партии по идеологии Терентий Селявский и другие лица.

Вообще-то руководители не любят дополнительного беспокойства, но, когда ты приходишь к ним с проработанным предложением и берешь на себя ответственность, поддержка обеспечена. Это работает во все времена.

Я вижу, что руководство области сегодня уделяет большое внимание спорту. Чего стоят только успешно проведенные международные спортивные игры «Дети Азии». Все зависит от инициативы местных властей, министерства спорта региона. Если они будут брать на себя старты и обеспечивать организацией, все получится.

О «Советском Сахалине»

Эта газета, во все времена уважаемая на Сахалине. Хотелось бы, чтобы ее любили и любовь была взаимной, чтобы поддерживалась добрая, деловая связь между газетой и читателем. Я в свое время часто выступал на ее страницах. Сегодня из Москвы слежу за публикациями на сайте.

Подготовил Ярослав САФОНОВ.