«Остров мой хранит мечты и свет»

Корсаков для Константина Полозова – родной и любимый город. Здесь живут его родители и он с женой Валерией и дочерью Николь. У него сложная и опасная профессия – он пожарный, служит в МЧС. Его любимая супруга трудится там же дежурной. Эту счастливую пару объединяет и работа, и влюблённость в островную землю.

– Я очень горжусь, что здесь родился, – говорит Константин. – Родной край хочется получше узнать, да и душа просит красоты. Летом семьёй на машине часто выезжаем на природу – в окрестности Корсакова, в бухту Тихую, любуемся водопадами и звёздами, слушаем тишину… Вечерами на работе, когда на службе всё спокойно, а дежурства – сутки через трое, приходит желание писать стихи. Ищу интонацию и слова поточнее, чтобы передать своё душевное состояние. Так однажды я написал текст песни «Остров мой», а мелодию и вокал сгенерировал искусственный интеллект.

У Константина Полозова это первая и пока единственная песня о Сахалине. Её аудиозапись он разослал родным, друзьям и знакомым. И, возможно, мы бы и не узнали о ней, если бы не редакционный аватар – наш цифровой ведущий. В соцсетях он рассказал о проекте «Воспетые острова», который пятый год ведёт «Советский Сахалин», и пригласил всех желающих пополнять нашу музыкальную коллекцию новыми работами. Вскоре мы получили несколько откликов. В том числе и от Анны Карепкиной. Она сообщила нам о композиции Константина Полозова и дала номер его телефона.

Как оказалось, Анна – школьная подруга мамы автора композиции. Песня, написанная им в соавторстве с нейросетями, ей очень понравилась, и она решила предложить её для участия в редакционном проекте.

Из разговора с Константином стало ясно, что он благодарен Анне за такое продвижение композиции: «Пусть она звучит и её слушают в соцсетях».

Мужественная профессия, требующая выдержки, ответственности и отличной спортивной формы, не заглушила лирического начала, душевной тонкости у 37-летнего пожарного из Корсакова. Послушайте его сочинение, и вы ощутите это.

Людмила НИКОЛАЕВА.