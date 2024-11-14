В коллекцию нашего проекта, насчитывающую уже более 170 песен, вошли две работы южно-сахалинского автора-исполнителя Павла Гаврикова. С ними мы знакомили читателей газеты в разные годы. Но творческий процесс продолжается, к новым текстам пишутся новые мелодии. Бывает и наоборот, когда напев вдохновляет барда на стихотворные строки. Впрочем, это не суть как важно. Главное, чтобы песня получилась.

Первое впечатление от названия очередной работы Гаврикова «Ну что ещё сказать о Сахалине?»: уж очень оно созвучно заглавию хита Михаила Танича и Яна Френкеля «Ну что тебе сказать про Сахалин?». Однако автор и не думал замахиваться на «святое». Он искал свои смыслы, расширяя образные границы представления о самом большом острове самой большой страны.

Павел Гавриков – профессиональный строитель. Сочинительство – его увлечение, за тридцать лет творчества отмеченное званиями лауреата и дипломанта различных сахалинских и дальневосточных фестивалей-конкурсов авторской песни. Сюжеты многих композиций Павлу подсказали житейские истории, приключившиеся с ним, его родными или друзьями. Сюжеты вполне земные и даже озорные. Они о сахалинской охоте, рыбалке, даче, тёще, родном острове и поэтому нравятся любой аудитории слушателей.

Павел Гавриков лёгкий на подъём. У него много друзей и бардов из творческого объединения местных авторов и исполнителей «АПОстров». И что несомненно очень важно – с годами у него не теряются творческий настрой и романтизм, не замолкают гитарные переборы его «Ямахи»…

Сахалин для Павла Гаврикова, куда родители привезли его из Амурской области четырёхлетним ре­­бён­ком, стал настоящей малой родиной. Через неё он постигал философскую суть большой Родины, так что в патриотизме этому автору не откажешь.

А ещё, как он сам признаётся в песне, с которой мы сегодня знакомим читателей газеты, Сахалин для него – остров непотерянной надежды. Надежда же, если вспомнить одноимённое произведение Александры Пахмутовой и Николая Добронравова, – «наш компас земной». Так что с нравственными ориентирами у островного барда тоже всё в порядке.

Что касается его песни «Ну что ещё сказать о Сахалине?», то на одном из региональных фестивалей-конкурсов она была признана жюри победителем в номинации «У природы нет плохой погоды».

Людмила Степанец.