В коллекцию нашего проекта, насчитывающую уже более 170 песен, вошли две работы южно-сахалинского автора-исполнителя Павла Гаврикова. С ними мы знакомили читателей газеты в разные годы. Но творческий процесс продолжается, к новым текстам пишутся новые мелодии. Бывает и наоборот, когда напев вдохновляет барда на стихотворные строки. Впрочем, это не суть как важно. Главное, чтобы песня получилась.
Первое впечатление от названия очередной работы Гаврикова «Ну что ещё сказать о Сахалине?»: уж очень оно созвучно заглавию хита Михаила Танича и Яна Френкеля «Ну что тебе сказать про Сахалин?». Однако автор и не думал замахиваться на «святое». Он искал свои смыслы, расширяя образные границы представления о самом большом острове самой большой страны.
Павел Гавриков – профессиональный строитель. Сочинительство – его увлечение, за тридцать лет творчества отмеченное званиями лауреата и дипломанта различных сахалинских и дальневосточных фестивалей-конкурсов авторской песни. Сюжеты многих композиций Павлу подсказали житейские истории, приключившиеся с ним, его родными или друзьями. Сюжеты вполне земные и даже озорные. Они о сахалинской охоте, рыбалке, даче, тёще, родном острове и поэтому нравятся любой аудитории слушателей.
Павел Гавриков лёгкий на подъём. У него много друзей и бардов из творческого объединения местных авторов и исполнителей «АПОстров». И что несомненно очень важно – с годами у него не теряются творческий настрой и романтизм, не замолкают гитарные переборы его «Ямахи»…
Сахалин для Павла Гаврикова, куда родители привезли его из Амурской области четырёхлетним ребёнком, стал настоящей малой родиной. Через неё он постигал философскую суть большой Родины, так что в патриотизме этому автору не откажешь.
А ещё, как он сам признаётся в песне, с которой мы сегодня знакомим читателей газеты, Сахалин для него – остров непотерянной надежды. Надежда же, если вспомнить одноимённое произведение Александры Пахмутовой и Николая Добронравова, – «наш компас земной». Так что с нравственными ориентирами у островного барда тоже всё в порядке.
Что касается его песни «Ну что ещё сказать о Сахалине?», то на одном из региональных фестивалей-конкурсов она была признана жюри победителем в номинации «У природы нет плохой погоды».
Людмила Степанец.