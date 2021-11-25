Остров-рыба в океане чудес. Путешественникам на заметку

Сахалинская область стала первой среди дальневосточных регионов: предложенный ею туристический маршрут с поэтическим названием «Здесь начинается день» получил статус национального. Подробнее об этом рассказали в региональном туристско-информационном центре (ТИЦ).

Впечатляющий километраж

Маршрут включает посещение таких знаковых мест на карте юга Сахалина, как бухта Тихая в Макаровском районе, мысы Птичий и Великан, место силы «Весточка» с ее скалой Лягушка, сахалинский областной краеведческий музей и спортивно-туристический комплекс «Горный воздух». Протяженность – 516 километров.

Перед тем как представить свой маршрут на рассмотрение компетентных экспертов в Ростуризме, просчитывались самые разные варианты. От ряда очень привлекательных объектов пришлось отказаться. Потому что критерии отбора жесткие. Одно из требований – маршрут должен действовать круглогодично. К примеру, маяк на мысе Анива недоступен в зимнее время…

Уже в продаже

Что дает статус национального маршрута? Сейчас в реестре Ростуризма 17 таких маршрутов, включая сахалинский. К ним особое внимание со стороны федерального центра, их продвигают на внутреннем и внешнем рынках, к ним привлекают потенциальных инвесторов. Но, с другой стороны, статус ко многому обязывает, ему нужно соответствовать. Потенциал для развития этого направления на Сахалине имеется.

Между прочим, федеральные туроператоры уже представляют маршрут «Здесь начинается день» в продажах туров. Для компании TUI Россия это одно из основных направлений. Напомним, нынешним летом компания выполнила чартерную программу на Сахалин. Результаты впечатляют: на острове побывало около трех тысяч туристов.

Причем маршрут «Здесь начинается день» включен также в зимнюю чартерную программу.

По замыслу разработчиков, основная целевая аудитория островного маршрута – жители Приморья и Хабаровского края. В дальнейшем планируется увеличить долю туристов из центральных регионов России (Москвы и Петербурга), а также из Сибири, в частности Новосибирской области.

Формула гармонии: горы, человек и золотой мустанг!

Еще одна новость с туристического фронта: с мая 2022 года туристам предложат два полноценных конных маршрута с посещением живописных мест на юге Сахалина.

– Для нас это дело новое, но, думаю, мы справимся, – говорит руководитель конно-спортивного клуба «Золотой мустанг» Татьяна Уланова. – На днях меня пригласили поучаствовать в рабочем совещании регионального министерства инвестиций.

Рассматривали вопрос о развитии летних активностей на Сахалине и об организации двух экскурсионных маршрутов в рамках развития СТК «Горный воздух». Предложили нашему клубу стать первопроходцем, я согласилась.

Что это за маршруты? Один, протяженностью 11 километров, начинается в планировочном районе Хомутово и завершается в долине реки Марковка у юго-восточного склона горы Красной. Другой, протяженностью 4,5 километра, пролегает вдоль реки Еланька от пересечения улиц Больничной и Комсомольской до Долины туристов.

«Золотой мустанг» – клуб с историей, действует с 2003 года. В распоряжении клуба 30 лошадей. На первых порах здесь рассчитывают задействовать пять лошадей и двух пони. Начать сезон планируют сначала в тестовом режиме, в мае, когда сойдет снег и подсохнет почва.

По словам руководителя «Золотого мустанга», клуб работает по многим направлениям: здесь обучают верховой езде взрослых и детей, проводят занятия с маленькими детьми на пони, занимаются иппотерапией для реабилитации людей с ограниченными возможностями.

Организуют и небольшие экскурсии по окрестностям Троицкого в пределах Анивского района.

– Я понимаю, что туризм в гористой местности имеет свою специфику, поэтому особое внимание уделим безопасности, специальной подготовке инструкторов, – отметила Татьяна Уланова.

Николай ПИТЕРСКИЙ.

Справка

Каковы критерии определения национальных туристических маршрутов в РФ? Прежде всего они должны быть уникальными, узнаваемыми и значимыми. Турист должен иметь возможность самостоятельно определять продолжительность и скорость прохождения.

Для этого путь должен быть оборудован системой навигации. Цель создания таких маршрутов – увеличение объема внутреннего и въездного турпотока и повышение вклада отрасли в ВВП России.