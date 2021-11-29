Остров туманов и детских надежд. Документалисты из Москвы сняли на Сахалине лучшие кадры для фильма об одной минуте из жизни россиян

Команда российских кинематографистов летом 2021 года снимала на Сахалине кадры для документального фильма «7:59». Этот фильм – часть документального проекта «Россия-Одиссея», премьера которого состоялась в Москве в конце октября. Все серии проекта уже доступны зрителям на YouTube.

Фильм «7:59» – один из самых масштабных в киноальманахе. Ради уникальных кадров съемочная группа объездила десятки городов России от Калининграда до Южно-Сахалинска, сменила около 40 локаций и прониклась местными реалиями. Съемки проводились в одно и то же время – в 7:59 по Москве. Только подумайте: когда в Москве 7:59 утра, на Сахалине уже 15:59, а в Калининграде лишь 6:59. Всего одна минута, но такая разная для каждого из нас!

Идея запечатлеть минуту из жизни жителей нашей огромной страны принадлежит молодому режиссеру Никите Белорусову.

На Сахалине съемочная группа провела четыре дня и побывала в Южно-Са­ха­линске, Корсакове, Холмске и Поронайске. Сюжеты для фильма поджидали команду на каждом шагу – это и велогонки по горным склонам, и местные рыбаки, и совершенно особенное кладбище «над вечным покоем».

Фактурные герои-ры­бо­ло­вы повстречались документалистам у города Корсакова – на берегу залива Анива. Фоном был огненный факел завода по производству сжиженного природного газа.

Одним из героев этой микроновеллы стал маленький мальчик, который засыпает прямо во время рыбалки.

Удивительная природа Сахалина открылась создателям фильма во время съемки маунтинбайкеров. Экипированная команда велогонщиков спускалась с крутой горы, буквально прорезая густой туман. «Получились потрясающие кадры, так как там был непроглядный туман. В этой природе было что-то как будто не из нашего мира. Туман, деревья, горы… Это был атмосферный эпизод», – поделился режиссер.

Еще одно невероятное по красоте место команда нашла в Холмске. Местное кладбище там на высоком холме.

«Оно находится, как на картине Левитана «Над вечным покоем», – на изгибе побережья, на высоте. У одной из могил сидит скорбящий мальчик. Он размышляет о жизни, что-то вспоминает. И это дополняет картину того, что происходит у людей в одно и то же время», – размышляет режиссер фильма «7:59».

Кульминацией съемок на Сахалине стала сцена закладки «капсулы времени» в школе Поронайска. Мероприятие проходило в духе старых советских традиций – торжественно и трогательно.

«Нам хотелось снять его, чтобы напомнить старшему поколению о пионерской юности. Моему поколению это тоже напомнило события в духе школьных линеек. В моей жизни их было много. Это мероприятие было очень интересным, ведь наш фильм – это по сути и есть сама капсула времени. Через 10 лет люди посмотрят, какой была минута в России в 7:59 летом 2021 года, и увидят то, что мы заложили, закопали своими кадрами в глубины Youtube», – поделился Никита Белорусов.

А еще команда записала послания детей самим себе через 10 лет. Материала получилось довольно много, и тогда у режиссера родилась идея вернуться на Сахалин через 10 лет и рассказать о том, как сложилась жизнь ребят из Поронайска в новой документальной картине.

Режиссер фильма признался, что на Сахалине команде невероятно понравилось. А кадры островной жизни безусловно украсили фильм «7:59».

Марина МАЛКОВА.