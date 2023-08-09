«ОстроVа» на острове

Всероссийский молодежный форум «ОстроVа» проходит в Южно-Сахалинске.

Масштабное мероприятие собрало около 3 тысяч человек. Торжественную церемонию открыли приветственные слова Президента России Владимира Путина. Их озвучил первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

Владимир Путин подчеркнул, что наряду с новыми участниками на Сахалин приехали и опытные «островитяне». Многим из них форум уже помог определиться с выбором профессии, обрести надежных друзей и единомышленников и, главное, внести личный вклад в реализацию востребованных проектов, направленных на решение приоритетных задач развития Дальнего Востока и других регионов России.

По предложению Сергея Кириенко присутствующие почтили минутой молчания память погибших военнослужащих специальной военной операции.

С приветственным словом на открытии форума выступили губернатор области Валерий Лимаренко, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и руководитель федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева.

Цель форума – помочь участникам в личностном и профессиональном росте. Образовательная программа включает несколько направлений: «ОстроVа Цифровизации», «ОстроVа Патриотического воспитания», «ОстроVа Карьеры». В этом году к форуму присоединились подростки от 14 лет. Для них организовали трек «ОстроVа Первых», разработанный при поддержке российского движения детей и молодежи «Движение Первых».

Заключительным аккордом вечера стал концерт сахалинских артистов, которые вошли в состав академии Ларисы Долиной. Они спели на одной сцене с автором и исполнителем собственных хитов SHAMAN.

Закрытие всероссийского форума «ОстроVа» состоится 13 августа.

Ирина Новикова.