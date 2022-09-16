Острова получат дополнительные средства на расселение из аварийного жилья

Сахалинской области придет 11 миллиардов рублей из федерального бюджета на расселение людей из аварийного жилья. Как сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко, дополнительную финансовую поддержку нам выделили благодаря тому, что мы досрочно реализовали первую федеральную программу по переселению.

Статистика свидетельствует, что по объемам расселения аварийного фонда Сахалин и Курилы уже сейчас опережают многие регионы страны. В 2020 году жилищные условия улучшили более 6 тысяч человек, в 2021 – почти 4 тысячи человек. А в этом новоселье отпразднуют более 5 тысяч островитян.

Антон СМОЛЯКОВ.